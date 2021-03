Frosinone-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Frosinone sfida il Lecce nella 30ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FROSINONE-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Frosinone-Lecce

Frosinone-Lecce Data: 20 marzo 2021

20 marzo 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Frosinone di Alessandro Nesta sfida il Lecce di Eugenio Corini nella 30ª giornata di Serie B. I ciociari sono undicesimi in classifica con 38 punti, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte, i salentini si trovano invece in 3ª posizione a quota 49, con un cammino di 12 successi, 13 pareggi e 4 k.o. e un distacco di una lunghezza dal 2° posto e 7 dal primo.

Nei 7 precedenti fra le due formazioni in Serie B, il Lecce è in vantaggio con 4 successi, a fronte di 2 affermazioni dei Laziali e di un solo pareggio. I giallazzurri vengono da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, i giallorossi hanno collezionato invece un pareggio e 3 successi nelle precedenti 4 gare.

Andrija Novakovich è il miglior marcatore del Frosinone con 7 reti all'attivo, mentre Massimo Coda è il capocannoniere del torneo con 18 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-LECCE

Frosinone-Lecce si giocherà il pomeriggio di sabato 20 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della gara, che sarà l'8ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.00.

La sfida Frosinone-Lecce sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti abbonati a Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Alberto Santi.

Gli utenti DAZN potranno vedere Frosinone-Lecce in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionado la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Nesta schiererà il Frosinone con il consueto 3-5-2. Fra i pali ci sarà Bardi, davanti a lui una difesa a tre con Brighenti, Ariaudo e Curado. Zampano e Vitale si candidano a presidiare le due corsi laterali. In mezzo problemi fisici per Gori: le due mezzali saranno Rohden e Kastanos, mentre Maiello agirà da playmaker. In attacco ballottaggio fra Iemmello e Ciano, con il primo favorito, per far coppia con Novakovich.

Corini si affiderà al suo 4-3-1-2. In attacco possibile avvicendamento per Coda, rientrato contro il Venezia dopo i problemi fisici, per non rischiare ricadute. Il polacco Stepinski si candida dunque a partire dal 1' in coppia con Pettinari. Marco Mancosu, il capitano, va verso la conferma sulla trequarti, con Majer, Hjulmand e Björkengren a comporre la linea a tre di centrocampo. Al centro della difesa è ballottaggio fra il rientrante Meccariello e Pisacane per far coppia con capitan Lucioni, mentre Maggio e Gallo saranno i due esterni bassi. In porta giocherà il brasiliano Gabriel.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Curado; Zampano, Rohden, Maiello, Kastanos, L. Vitale; Iemmello, Novakovich.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Mar. Mancosu; Stepinski, Pettinari.