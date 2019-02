Frosinone-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Frosinone ospita la Lazio nel derby laziale della 22ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Frosinone di Marco Baroni ospita la Lazio di Simone Inzaghi nel derby laziale della 22ª giornata di Serie A . I ciociari sono penultimi in classifica con 13 punti, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, i capitolini occupano l'8° posto con 32 punti e un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

L'attaccante Camillo Ciano è il miglior marcatore dei giallazzurri con 6 goal in 18 presenze, mentre il bomber Ciro Immobile è il giocatore più prolifico dei biancocelesti con 11 reti in 21 presenze. Il Frosinone è reduce da 2 sconfitte consecutive e una vittoria sul Bologna nelle ultime 3 giornate, la Lazio invece ha collezionato un pareggio e 2 sconfitte di fila nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA FROSINONE-LAZIO

Frosinone-Lazio si giocherà lunedì 4 febbraio 2019 alle ore 19.00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Sarà il 4° derby laziale fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE FROSINONE-LAZIO IN TV E STREAMING

Il derby Frosinone-Lazio sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-LAZIO

Baroni dovrebbe affidarsi ancora al 3-5-2 che ha dato ottimi risultati contro il Bologna nell'ultima giornata. Squalificato Cassata a centrocampo, mancheranno anche gli infortunati Ariaudo, Bardi, Brighenti, Dionisi, Simic e Ghiglione, mentre recuperano Goldaniga e Zampano. Capuano, Salamon e Krajnc comporranno il terzetto difensivo davanti a Sportiello, Paganini e Beghetto dovrebbero presidiare le due corsie laterali, a meno che Zampano non dia sufficienti garanzie e si riprenda il suo abituale posto sulla destra. A centrocampo uno tra Valzania e Sammarco rileverà Cassata, affiancando Chibsah e Maiello, insidiato dal nuovo arrivato Viviani. In attacco sarà confermato il tandem composto da Ciano e Pinamonti.

Simone Inzaghi dovrà fare i conti con la squalifica di Milinkovic-Savic a centrocampo, ma recupera Marusic sulla fascia destra. Ancora ko Luiz Felipe, in difesa si è fermato anche Wallace: spazio dal 1' a Bastos in un terzetto obbligato completato da Acerbi e Radu. A centrocampo ballottaggi Leiva-Badelj e Durmisi-Lulic, davanti l'unico sicuro del posto è Immobile: Caicedo e Correa si contendono una maglia, favorito il primo.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Krajnc; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Durmisi; Caicedo; Immobile.