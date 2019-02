Frosinone-Lazio 0-1: Caicedo avvicina il Milan

La Lazio batte il Frosinone per 0-1 con goal di Caicedo e torna a -1 dal quarto posto. Revocato un rigore ai padroni di casa col VAR.

La Lazio torna alla vittoria anche in campionato battendo il Frosinone per 0-1 e portandosi a un solo punto dal quarto posto occupato dal Milan. Decide un goal di Caicedo nel primo tempo, il VAR revoca un rigore ai padroni di casa sullo 0-0.

Simone Inzaghi fa turnover e, già privo dello squalificato Milinkovic-Savic, lascia fuori anche Lucas Leiva, Lulic e Correa. Nel Frosinone c'è l'ex romanista Viviani al posto dell'influenzato Maiello.

A fare la partita come prevedibile è la Lazio ma i bianconcelesti non riescono a costruire nitide occasioni da goal e rischiano di andare sotto quando Fabbri indica il dischetto per una presunta trattenuta di Bastos su Ciano.

Dopo un consulto al VAR però il rigore per il Frosinone viene revocato e dieci minuti dopo a passare in vantaggio è la Lazio con un potentissimo sinistro di Caicedo.

In avvio di ripresa Inzaghi si copre inserendo Berisha al posto dello stesso Caicedo e perde Luis Alberto per infortunio.

Baroni invece cerca il pareggio e butta nella mischia prima Daniel Ciofani e poi Trotta ma la grande occasione capita sui piedi di uno stanchissimo Pinamonti che spara alto. La Lazio vince e aggancia la Roma al quinto posto.

I GOAL

36' CAICEDO 0-1 - Luis Alberto verticalizza per l'attaccante che si sposta la palla sul sinistro e scarica un mancino potentissimo sotto la traversa dal limite dell'area.

IL TABELLINO

FROSINONE-LAZIO 0-1

Marcatori: 36' Caicedo

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Krajnc (75' D. Ciofani); Zampano, Chibsah, Viviani (75' Sammarco), Valzania (81' Trotta), Beghetto; Ciano, Pinamonti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj (57' Lucas Leiva), Luis Alberto (65' Lulic), Durmisi; Caicedo (57' Berisha), Immobile.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Parolo, Caicedo, Lucas Leiva (L), Ciano (F), Strakosha, Durmisi (L)

Espulsi: nessuno