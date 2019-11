Frosinone-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Frosinone sfida l'Empoli nella 14ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessandro Nesta sfida l' di Roberto Muzzi nella 14ª giornata del campionato di Serie B. I ciociari sono undicesimi in classifica con e Pisa a quota 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, mentre i toscani occupano il 9° posto assieme alla a quota 18 con un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

L'ex attaccante fra le altre di , , e non potrà ancora andare in panchina in quanto deve scontare la seconda giornata di squalifica inflitta a suo carico dal Giudice Sportivo quando lavorava per il e sarà sostituito dal suo vice Fulvio D'Adderio. Negli 8 precedenti in Serie B fra le due squadre, l'Empoli domina sul piano statistico con 5 vittorie, 2 pareggi e un solo successo giallazzurro.

Il Frosinone è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nell'ultimo turno con lo , l'Empoli invece ha ottenuto 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate.

Camillo Ciano, autore finora di 5 goal, è il miglior marcatore dei ciociari, mentre l'ex pescarese Leonardo Mancuso è il giocatore più prolifico dei toscani sempre con 5 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-EMPOLI

Frosinone-Empoli si disputerà il pomeriggio di sabato 30 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 9° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La gara Frosinone-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e PlayStation 4 oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini.

Gli utenti DAZN, se lo vorranno, potranno guardare Frosinone-Empoli in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece bisognerà scaricare l'apposita applicazione e in seguito avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Nesta avrà infortunati i soli Citro in attacco e Krajnc in difesa, per il resto potrà disporre dell'intera rosa. Davanti il serbo-statunitense Novakovich potrebbe spuntarla su Ciano e Trotta per far coppia con l'esperto Dionisi. A centrocampo il regista sarà Maiello, con Gori e Haas mezzali e sulle fasce Paganini a destra e Beghetto a sinistra. Fra i pali ci sarà Bardi, davanti a lui nella linea difensiva a tre si rivedrà Ariaudo con Brighenti e Capuano.

Quattro gli indisponibili per Muzzi: Romagnoli in difesa, Gazzola sulla destra, Stulac a centrocampo e Moreo in attacco. Davanti al portiere Brignoli, difesa scolpita con Maietta e Nikolaou centrali e Veseli e Balkovec sulle due fasce. In mediana Samuele Ricci sarà il playmaker, con Frattesi e Bandinelli interni. Davanti spazio a Dezi sulla trequarti a supporto del tandem composto da La Gumina e Mancuso.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Gori, Maiello, Haas, Beghetto; Dionisi, Novakovich.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Balkovec; Frattesi, S. Ricci, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso.