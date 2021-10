Il Frosinone ospita il Crotone nell'11ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FROSINONE-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Frosinone di Fabio Grosso ospita il Crotone di Pasquale Marino nell'11ª giornata del campionato di Serie B. I ciociari sono settimi in classifica con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta, i calabresi, invece, si trovano al terzultimo posto in graduatoria con 7 punti conquistati, con un cammino di una vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Dominio dei pitagorici nei 10 precedenti in Serie B, con 6 successi dei rossoblù, 2 pareggi e altrettante vittorie dei laziali. Il Frosinone ha collezionato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, mentre il Crotone ha riportato un pareggio, una vittoria e due k.o. di fila nelle precedenti 4 gare.

L'attaccante Gabriel Charpentier è il miglior marcatore del Frosinone in Serie B con 2 reti all'attivo, Gabriele Mulattieri del Crotone, invece, è fra i bomber del campionato cadetto con un bottino di 6 goal come Lucca, Galabinov e Lapadula. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-CROTONE

Frosinone-Crotone si disputerà nel pomeriggio di lunedì 1 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, e sarà l'11ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

I tifosi avranno diverse opzioni a disposizione per vedere in tv Frosinone-Crotone. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Gabriele Giustiniani.

Su Sky, invece, Frosinone-Crotone sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) con la telecronaca di Alessandro Sugoni. Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

La garaattraverso DAZN, Sky Go edsarà visibile sia sudispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Gli utenti DAZN potranno anche prendere visione degli highlights e dell'evento integrale, dopo il fischio finale, in modalità on demand.

Una quarta alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

Collegandovi conavrete la possibilità di seguireancheSul portale troverete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Grosso avrà la pesante assenza di Gatti in difesa, visto che il centrale è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Al suo posto, al fianco di Szyminski, il tecnico toscano potrebbe recuperare Brighenti, operato alla caviglia a inizio settembre, oppure puntare su uno fra Koblar e Bevilacqua se il capitano non fosse ancora pronto. Casasola e Zampano agiranno invece da terzini, con Ravaglia fra i pali. A centrocampo Maiello sarà il playmaker, con Boloca e Rohden (favoriti su Gori) mezzali. Davanti Novakovich sarà il centravanti in un tridente con Cicerelli (vivo il ballottaggio con Canotto) e Zerbin (in vantaggio su Ciano e Garritano) esterni offensivi.

Marino schiererà invece i calabresi con il 3-4-1-2. Davanti al portiere Contini, Cuomo, Canestrelli e Paz comporranno la difesa a tre. Sulle fasce spingeranno Mogos a destra e Molina sulla corsia mancina. In mezzo Zanellato in coppia con Vulic. Sulla trequarti spazio a Oddei a sostegno delle due punte Maric e Mulattieri. A disposizione per subentrare a partita in corso il giovane attaccante esterno Musa Juwara. Out lo squalificato Giannotti.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Brighenti, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello, Rohden; Cicerelli, Novakovich, Zerbin.

CROTONE (3-4-1-2): Contini; Cuomo, Canestrelli, N. Paz; Mogos, Zanellato, Vulic, Molina; Oddei; Maric, Mulattieri.