Frosinone-Crotone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Frosinone sfida il Crotone nella 18ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessandro Nesta sfida il di Giovanni Stroppa in una delle gare più interessanti del Boxing Day della Serie B, che vivrà nel giorno di Santo Stefano la sua 18ª giornata. I ciociari sono terzi in classifica con e a quota 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, i calabresi si trovano in 6ª posizione con 25 punti e un cammino di 7 successi, 4 pareggi e 6 k.o.

Segui Frosinone-Crotone in diretta streaming su DAZN

In caso di conquista dei 3 punti, dunque, i pitagorici scavalcherebbero i rivali in classifica. Negli 8 precedenti fra le due formazioni nel campionato di Serie B, i calabresi conducono con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 affermazioni della squadra laziale.

Il Frosinone ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate di campionato, il Crotone invece è reduce da un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nell'ultimo turno contro il .

Camillo Ciano è il miglior marcatore del Frosinone con 6 reti segnate, mentre il nigeriano Simy è il bomber dei pitagorici a quota 8 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-CROTONE

Frosinone-Crotone si disputerà il pomeriggio di giovedì 26 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 9° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Il big match del Boxing Day, Frosinone-Crotone sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

Gli utenti DAZN potranno seguire la sfida Frosinone-Crotone in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli highlights della partita e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Nesta punterà sul consueto 3-5-2. Davanti sarà confermato il solito tandem composto da Ciano e Dionisi. Alle loro spalle in mediana Zampano e Beghetto agiranno sulle due fasce, con Maiello playmaker e Gori e Paganini mezzali. In difesa, davanti al portiere Bardi, linea a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano.

Modulo speculare per Stroppa, che tuttavia dovrà fare a meno dello squalificato Crociata a centrocampo. La mossa più probabile è l'innesto in attacco di Vido accanto a Simy, con conseguente arretramento di Messiaa sulla linea dei centrocampisti come mezzala sinistra. Molina agirà da mezzala destra, con Barberis regista e Mustacchio e Mazzotta a presidiare le due fasce. In difesa rientra Golemic dopo il turno di squalifica. Con il serbo nella linea a tre ci saranno Marrone e Gigliotti. Cordaz, infine, difenderà la porta dei pitagorici.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Gori, Maiello, Paganini, Beghetto; Ciano, Dionisi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Molina, Barberis, Messias, Mazzotta; Simy, Vido.