Frosinone-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Frosinone ospita il Cosenza nella 6ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessandro Nesta sfida il di Piero Braglia nella 6ª giornata di Serie B. I ciociari sono partiti male e occupano la 17ª posizione in classifica con un cammino di una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, mentre i calabresi sono terzultimi con 2 soli punti frutto di 2 pareggi e 3 sconfitte.

Segui Frosinone-Cosenza in diretta streaming su DAZN

Per le due formazioni si tratta del primo confronto assoluto nel campionato di Serie B. I ciociari sono reduci dal capitombolo esterno al Curi contro il , mentre i lupi della Sila hanno ottenuto un pareggio interno contro il nell'ultimo turno.

Paganini è il miglior marcatore del Frosinone con 2 goal, Sciaudone e Pierini sono incece gli unici due giocatori a segno del Cosenza. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FROSINONE-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Frosinone-Cosenza

Frosinone-Cosenza Data: 28 settembre 2019

28 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO FROSINONE-COSENZA

La partita Frosinone-Cosenza si disputerà il pomeriggio di sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il confronto sarà arbitrato dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini e sarà il 1° assoluto fra le due squadre nel campionato di Serie B.

La sfida Frosinone-Cosenza sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app o su tutti i televisori collegati a un decoder Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Frosinone-Cosenza sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Per gli utenti abbonati a Sky sarà comunque sempre possibile vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Marco Calabresi.

Oltre che in tv, i clienti DAZN potranno vedere Frosinone-Cosenza anche in diretta streaming sui loro personal computer e sui loro tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo basterà scaricare la app per dispositivi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento di nostro interesse.

Poco dopo il fischio finale DAZN metterà a disposizione gli highlights e l'evento completo per la visione in streaming.

Nesta manderà in campo i ciociari con il 4-3-1-2. Fra i pali ci sarà Iacobucci, davanti a lui una linea a 4 di difesa con Ariaudo e Capuano centrali e Salvi e Beghetto terzini. In mediana Tribuzzi e Greco dovrebbero restar fuori: dentro al loro posto Paganini e Haas, con Vitale che agirà da playmaker. In attacco Ciano sarà il trequartista a supporto delle due punte Trotta e Novakovich.

Braglia dovrebbe affidarsi invece al 3-4-3. Con il cambio di modulo fuori in attacco sia Riviere, sia Machach: da prima punta agirà Carretta, con Baez e Pierini esterni offensivi. Sulla mediana Corsi e D'Orazio potrebbero presidiare le due fasce, con Bruccini e Sciaudone interni. Tutto invariato invece in difesa, con Idda, Capela e Legittimo nella linea a tre davanti a Perina.

FROSINONE (4-3-1-2): Iacobucci; Salvi, Ariaudo, Capuano, Beghetto; Paganini, Vitale, Haas; Ciano; Trotta, Novakovich.

COSENZA (3-4-3): Perina; Idda, Capela, Legittimo; Corsi, Bruccini, Sciaudone, D'Orazio; Baez, Carretta, Pierini.