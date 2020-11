Frosinone-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Frosinone sfida il Cosenza nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FROSINONE-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 novembre 2020

20 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN, Rai Sport

Rai Sport Streaming: DAZN, Rai Play, raisport.rai.it

Il Frosinone di Alessandro Nesta sfida il Cosenza di Roberto Occhiuzzi nell'8ª giornata del campionato di Serie B. I ciociari sono quarti in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, i calabresi si trovano al 15° posto a quota 5, con un cammino di 5 pareggi e 2 k.o.

Le due formazioni si sono affrontate altre 2 volte nella loro storia nel campionato di Serie B: il bilancio è favorevole ai laziali, finora imbattuti nel torneo contro i Lupi della Sila con una vittoria e un pareggio.

Il Frosinone è reduce da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, mentre il Cosenza viene da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle scorse 4 partite di campionato.

L'attaccante serbo-statunitense Andrija Novakovich è il miglior realizzatore dei ciociari con 2 goal all'attivo, sono invece 4 i giocatori andati a segno fra i calabresi, ciascuno con una rete. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-COSENZA

Frosinone-Cosenza si disputerà la sera di venerdì 20 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 3ª in Serie B fra le due squadre, è in programma alle ore 21.00.

L'anticipo Frosinone-Cosenza sarà trasmesso in diretta da DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B. I clienti potranno vedere la partita anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbos (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguirla in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita Frosinone-Cosenza sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canale 57HD e 58 del digitale terrestre).

La gara Frosinone-Cosenza sarà visibile in diretta streaming, mediante DAZN, anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet o sul proprio pc o notebook. Nella prima ipotesi occorrerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nella seconda sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Frosinone-Cosenza sarà inoltre trasmessa in streaming gratuito sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play e sul sito di Rai Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire l'anticipo di Serie B. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Nesta dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2. Davanti coppia offensiva composta da Ciano, favorito su Dionisi, e Novakovich, in vantaggio su Parzyszek. Alle loro spalle sulla trequarti agirà Rohden. In mediana Maiello e Kastanos saranno i due interni, con Salvi e Beghetto sulle due fasce. La difesa a tre sarà composto da Brighenti, Ariaudo e Curado. Fra i pali giocherà Bardi.

Occhiuzzi potrebbe schierare i calabresi con il 3-4-3. In difesa, davanti al portiere Falcone, la linea a tre sarà composta da Tiritiello e Legittimo ai lati di Idda. Sulle due fasce si candidano a partire dal 1' Bittante a destra e Bahlouli a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Bahlouli. In attacco Borrelli è favorito su Petre per agire da centravanti nel tridente con Carretta e Baez.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Curado; Salvi, Maiello, Kastanos, Beghetto; Rohden; Ciano, Novakovich.

COSENZA (3-4-3): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Bittante, Bruccini, Sciaudone, Bahlouli; Carretta, Borrelli, Baez.