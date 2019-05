Frosinone-Chievo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Frosinone ospita il Chievo nell'anticipo dell'ultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Marco Baroni e il di Domenico Di Carlo si affrontano nella 38ª e ultima giornata di , in un confronto che mette di fronte le ultime due squadre in classifica entrambe retrocesse già da tempo in Serie B. I ciociari sono penultimi con 24 punti, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 23 sconfitte, i veneti chiudono la graduatoria a quota 16 con 2 vittorie, 13 pareggi e 22 sconfitte, e una penalizzazione di 3 punti per il caso plusvalenze fittizie.

Camillo Ciano è il miglior marcatore dei giallazzurri con 7 goal segnati in 32 presenze, mentre il polacco Mariusz Stepinski è il giocatore più prolifico dei gialloblù con 6 reti realizzate in 35 presenze. Il Frosinone è reduce da un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate, il Chievo invece ha collezionato 2 sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA FROSINONE-CHIEVO

Frosinone-Chievo si giocherà sabato 25 maggio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Sarà il 4° confronto in Serie A fra le due formazioni.

DOVE VEDERE FROSINONE-CHIEVO IN TV E STREAMING

La partita Frosinone-Chievo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: ad esempio sui loro personal computer, sui tablet e sugli smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o sul proprio televisore di casa collegandolo a un decoder Sky Q, ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o attraverso dispositivi come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, e i tifosi e gli appassionati 'su richiesta' potranno vedere il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno. La telecronaca sarà curata da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Rolando Bianchi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-CHIEVO

Baroni potrebbe confermare Bardi fra i pali a discapito di Sportiello, peraltro influenzato. Se Salamon non recuperasse, in difesa dovrebbe esserci la linea a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano, in vantaggio su Goldaniga e Krajnc. Si va verso il 3-5-2 iniziale: a centrocampo Zampano e Beghetto presidieranno le due fasce, mentre è da valutare l'acciaccato Paganini. In mezzo conferma probabile per Sammarco, con Maiello e Valzania al suo fianco. In attacco, con Pinamonti impegnato nei Mondiali Under 20 con l' , Ciofani e Trotta si giocano il posto accanto a Dionisi, con Ciano verso la panchina.

Di Carlo potrebbe far ritorno al 4-3-1-2. In attacco, vista l'assenza di Stepinski per squalifica, dovrebbe toccare ancora a Pellissier far coppia con Meggiorini (favorito su Pucciarelli), con l'attaccante valdostano alla sua ultima gara da professionista. A centrocampo Nicola Rigoni si riprenderà il suo posto in regia a discapito di Dioussé, e accanto a lui agiranno da mezzali Leris ed Hetemaj. In difesa, considerata la squalifica di Barba, a sinistra agirà Jaroszynski, con Depaoli a destra e Bani e Cesar a comporre la coppia centrale.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Valzania, Sammarco, Maiello, Beghetto; Trotta, Dionisi.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Jaroszynski; Leris, N. Rigoni, Hetemaj; Vignato; Pellissier, Meggiorini.