Frosinone-Chievo dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Frosinone sfida il Chievo nel posticipo domenicale del 12° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessandro Nesta sfida il di Michele Marcolini nel posticipo domenicale serale del 12° turno di Serie B. I ciociari sono quattordicesimi in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, mentre i veneti occupano il 7° posto con la a quota 18 punti, con un cammino di 4 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta.

Segui Frosinone-Chievo in diretta streaming su DAZN

Nei 2 precedenti fra le due formazioni in Serie B, il Chievo ha ottenuto altrettanti successi. Il Frosinone arriva da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare, disputate, andamento del tutto analogo a quello del Chievo.

Fra i giallazzurri l'attaccante Camillo Ciano è il miglior marcatore con 5 reti realizzate, mentre Riccardo Meggiorini e Filip Djordjevic sono i giocatori più prolifici fra i gialloblù con 4 goal segnati ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Chievo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FROSINONE-CHIEVO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Frosinone-Chievo

Frosinone-Chievo Data: 10 novembre 2019

10 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO FROSINONE-CHIEVO

Frosinone-Chievo si giocherà la sera di domenica 10 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 3° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Il posticipo domenicale Frosinone-Chievo sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, detentore dei diritti dell'intero campionato di Serie B. La partita sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Frosinone-Chievo sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà supportato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno seguire la sfida Frosinone-Chievo in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione e in seguito avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Nesta avrà fuori per infortunio soltanto i lungodegenti Eguelfi e Trotta, per il resto schiererà allo Stirpe la miglior formazione possibile. Davanti conferma dunque per la coppia composta da Ciano e Dionisi, così come a centrocampo per Maiello in regia e Rohden e Haas mezzali e per Zampano e Beghetto sulle due fasce. Fra i pali ci sarà Bardi, davanti a lui una difesa a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano.

Marcolini risponderà con il 4-3-1-2 dei veneti. In attacco, visto le assenze per infortunio di Meggiorini, Grubac e Djordjevic, sarà il colombiano Ceter ad affiancare Alejandro Rodríguez. Dietro di loro sulla trequarti spazio a Giaccherini. Sulla mediana, Obi fungerà da playmaker, mentre ai suoi lati ci saranno Segre e Salvatore Esposito. Davanti al portiere Semper, la difesa vedrà Dickmanne e Cotali terzini e in mezzo la coppia centrale composta da Vaisanen e Cesar.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Cotali; Segre, Obi, Sal. Esposito; Giaccherini; Ceter, A. Rodríguez.