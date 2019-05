Frosinone-Chievo 0-0: i Canarini ci provano, ma allo Stirpe è pareggio

Frosinone e Chievo chiudono il loro campionato pareggiando 0-0 allo Stirpe. Le due compagini si ritroveranno il prossimo anno in Serie B.

Si chiude con un pareggio per 0-0 e con un appuntamento al prossimo campionato di Serie B, la stagione di e . Le due compagini retrocesse già da diverse settimane si congedano dalla massima serie con una partita che ha regalato non moltissime emozioni, ma nella quale non è di certo mancato l’impegno.

Al Benito Stirpe contesa fin da subito dai ritmi quasi sorprendentemente molto alti. Frosinone e Chievo decidono infatti di sfidarsi a viso aperto e quella che ne viene fuori è quindi una sfida intensa nella quale le conclusioni in porta nel primo tempo scarseggiano, mentre sono tante le interruzioni dovute a qualche fallo di troppo.

Meglio la compagine di Di Carlo, soprattutto in fase di possesso. Il Chievo trova anche la via della rete al 13’ con Pellissier, il direttore di gara Di Martino nega (giustamente) però all’attaccante gialloblù la gioia di quello che sarebbe stato il suo ultimo goal in carriera a causa di una posizione di fuorigioco. Lo 0-0 con il quale le due squadre vanno negli spogliatoi è il frutto non certo dell’impegno profuso, ma di un pizzico di scarsa lucidità da parte di ambedue le squadre al momento di cercare la stoccata decisiva.

Nella ripresa è il Frosinone a farsi preferire. I Canarini riescono a guadagnare metri su metri in campo e a costringere il Chievo a chiudersi nella propria metà campo. Baroni ridisegna anche la sua squadra garantendole più peso offensivo con l’ingresso di Ciofani al posto di Zampano, ma nonostante il predominio territoriale qualche sortita offensiva interessante, il risultato non si schioda dallo 0-0 fino al triplice fischio finale.

Frosinone e Chievo salutano la e lo fanno sapendo che nella prossima stagione saranno chiamate a recitare un ruolo da protagoniste in B per guadagnarsi la pronta risalita.

IL TABELLINO

FROSINONE-CHIEVO 0-0

FROSINONE (3-5-2): Bardi 6; Capuano 6,5, Ariaudo 6,5, Brighenti 6; Zampano 6 (63’ Ciofani 6,5), Valzania 6 (46’ Maiello 6), Sammarco 6,5, Paganini 6, Beghetto 6,5; Ciano 6, Dionisi 5,5 (82’ Trotta s.v.). Allenatore: Baroni

CHIEVO (3-4-1-2): Semper 6,5; Andreolli 6,5, Cesar 6,5, Frey 6,5; Depaoli 6, Rigoni 5,5, Dioussé 6 (33’ Burruchaga 6), Jaroszynski 6; Vignato 6,5 (62’ Piazon 5,5); Pucciarelli 5 (79’ Juwara), Pellissier 6. Allenatore: Di Carlo

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Valzania (F), Depaoli (C), Ciano (F), Rigoni (C)

Espulsi: Nessuno