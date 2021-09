La capolista Brescia fa visita al Frosinone nella quinta giornata di Serie B. Tutto sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e in streaming.

FROSINONE-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Monday Night di Serie B vedrà di fronte il Frosinone e il Brescia, impegnate nel posticipo della quinta giornata.

Le 'Rondinelle', allenate da Filippo Inzaghi, si presentano al 'Benito Stirpe' dopo il pareggio casalingo contro il Crotone mentre il Frosinone ha vinto in trasferta contro il Como.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Frosinone-Brescia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-BRESCIA

Frosinone-Brescia si affronteranno lunedì 20 settembre allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.30.

Il match tra Frosinone e Brescia verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà sufficiente disporre di una smart tv compatibile con l'app dedicata oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, oppure ad una console come PlayStation (4/5) o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, in alternativa, ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per seguire il match del Benito Stirpe ci si potrà affidare anche alla diretta Sky. Il canale di riferimento sul quale seguire la partita sarà Sky Sport Uno (201 del satellite).

Esiste anche una terza alternativa rappresentata da Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Si potrà assistere alla diretta di Frosinone-Brescia anche in streaming grazie a DAZN, Sky Go e a Helbiz Live. Sarà sufficiente collegarsi ai rispettivi portali se si utilizza un pc o un notebook, oppure servirà scaricare le relative app se ci si collega attraverso smartphone o tablet.

Infine, ecco l'alternativa NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport' potrete selezionare il match direttamente dal palinsesto.

Frosinone-Brescia verrà raccontata anche su Goal attraverso la consueta diretta testuale che vi permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale su tutto quello che succederà al 'Benito Stirpe': dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino al triplice fischio finale.

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, van de Looi, Jagiello; Leris, Bajic, Tramoni.