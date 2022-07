Frosinone-Bari dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Antipasto di Serie B nell'amichevole Frosinone-Bari: le informazioni sulla partita e dove vederla in diretta tv e streaming.

FROSINONE-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Frosinone-Bari

: Frosinone-Bari Data : 23 luglio 2022

: 23 luglio 2022 Orario : 18.00

: 18.00 Canale tv : Helbiz Live

: Helbiz Live Streaming: Helbiz Live

L'ambizioso Bari di Luigi De Laurentiis, neopromosso in Serie B dopo aver dominato il girone C della Serie C, si mette alla prova contro uno dei suoi prossimi avversari nel campionato cadetto: avversario di Michele Mignani è il Frosinone dell'ex Fabio Grosso, che nella scorsa stagione ha mancato i playoff promozione.

Per il Bari si tratta della prima amichevole di un certo rilievo del precampionato: fino a questo momento, infatti, i Galletti hanno affrontato solamente formazioni dilettantistiche, come il Roccavivara e il San Giovanni Teatino. Medesimo discorso per il Frosinone, che se l'è vista con la Rappresentativa Fiuggi e l'Alatri.

Il Frosinone esordirà nel prossimo campionato di Serie B a Modena, contro la neopromossa emiliana, domenica 14 agosto. Il debutto del Bari è invece in programma due giorni prima, a Parma, in quello che si può già inquadrare come un big match del torneo.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le informazioni utili sull'amichevole Frosinone-Bari: dove vederla in tv e streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO FROSINONE-BARI

Frosinone-Bari si giocherà sabato 23 luglio, con calcio d'inizio alle ore 18.00. Il palcoscenico dell'amichevole sarà lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sede degli incontri casalinghi dei ciociari.

DOVE VEDERE FROSINONE-BARI IN TV

Sarà Helbiz Live a trasmettere in diretta e in esclusiva l'amichevole Frosinone-Bari. La gara sarà visibile gratis, senza bisogno di alcun tipo di abbonamento, scaricando l'app su una moderna smart tv.

FROSINONE-BARI IN DIRETTA STREAMING

Frosinone-Bari sarà visibile anche in diretta streaming sempre grazie ad Helbiz Live, ma in questo caso tramite i vari dispositivi mobili. Allo stesso modo, l'amichevole dello Stirpe si potrà vedere gratis, senza dover sottoscrivere un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-BARI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Szyminski, Lucioni, Cotali; Rohden, Boloca, Lulic; Ciano, Moro, Canotto. All. Grosso

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Galano; Antenucci, Cheddira. All. Mignani