Frosinone-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Frosinone ospita l'Atalanta nel lunch match della 20ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Frosinone di Marco Baroni ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nel lunch match della 20ª giornata di Serie A. I ciociari sono penultimi in classifica con 10 punti e un cammino di una vittoria, 7 pareggi e 11 sconfitte, i bergamaschi occupano l'8° posto con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Camillo Ciano è il miglior marcatore dei Canarini con 4 goal in 17 presenze, il colombiano Duvan Zapata è il giocatore più prolifico della Dea con 10 reti in 19 partite giocate. Il Frosinone è reduce da 2 pareggi e una sconfitta, l'Atalanta ha riportato una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA FROSINONE-ATALANTA

Frosinone-Atalanta si giocherà domenica 20 gennaio 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Sarà il 4° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE FROSINONE-ATALANTA IN TV E STREAMING

La partita Frosinone-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-ATALANTA

Baroni avrà alcuni gocatori indisponibili: saranno assenti gli squalificati Capuano e Ciano e gli infortunati Paganini, Hallfredsson, Dionisi e Ariaudo In difesa è in dubbio anche Salamon: possibile maglia da titolare per Brighenti. In attacco Campbell affiancherà Pinamonti, visto che Ciofani non è al meglio, a centrocampo Cassata è recuperato e si gioca il posto di interno di centrocampo con il nuovo arrivato Valzania. Si ferma Zampano, sulla destra ci sarà Ghiglione.

Gasperini recupera gli acciaccati Berisha, Gosens e De Roon: a centrocampo si ferma tuttavia Freuler, dentro uno tra Pasalic e Pessina. In attacco Ilicic e Gomez agiranno alle spalle del centravanti Duvan Zapata, decisivo anche in Coppa Italia. In difesa Mancini è favorito su Masiello e Djimsiti, mentre a sinistra Castagne è in vantaggio su Gosens.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, Pinamonti.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; D. Zapata.