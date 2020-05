‘From Milan with Love’: i rossoneri celebrano chi combatte il Covid-19

L'evento vedrà la partecipazione di star internazionali da tutto il mondo e andrà in onda il 3 maggio su tutti i canali ufficiali del club e su Tidal.

Il scende in campo contro il Coronavirus con ‘From Milan with Love’, evento digitale live per celebrare chi in queste settimane sta combattendo in prima linea contro il Covid-19. Si terrà domenica 3 maggio alle ore 21 e sarà visibile su tutti i canali ufficiali e social del Milan, Milan TV su DAZN e Tidal.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’azienda di intrattenimento ‘Roc Nation’, sarà presentato da Diletta Leotta e DJ Khaled, pluripremiato producer statunitense. Il concerto vedrà la partecipazione di artisti di primo piano della musica mondiale e italiana: da Alicia Keys a Kelly Rowland fino a Robin Thicke, i Bush, Capo Plaza e molti altri. Parteciperanno anche star dello sport e non solo come Kakà, Thierry Henry, Danilo Gallinari, Carlo Cracco e non solo.

L’obettivo di ‘From Milan with Love’ sarà quello di raccogliere fondi per Fondazione Milan, in sinergia con la onlus ‘Direct Relief’, organizzazione umanitaria internazionale che durante la pandemia ha lavorato per fornire materiali per le terapie intensive. Nelle ultime settimane ha sostenuto 41 ospedali lombardi.

Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha espresso al sito ufficiale del club gratitudine per la possibilità di svolgere l'evento.