Friedkin pazzo per la Roma: "Qui per i tifosi, vogliamo vincere"

La cambia pelle. Dall'era Pallotta a quella Friedkin, col nuovo corso intenzionato a portare ancora più in alto il club giallorosso dopo gli alti e bassi dell'ultima gestione.

Dan Friedkin, al sito ufficiale della società capitolina, spiega cos'è che ha portato il gruppo a compiere questa scelta.

"È stato un momento meraviglioso, di cui siamo onorati: eravamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia dell’AS Roma. Lo abbiamo vissuto anche come un momento di grande serietà, perché abbiamo una responsabilità enorme. Un momento sul quale non potevamo indugiare troppo, perché c'è tanto lavoro da fare".

Le idee e l'entisiasmo, a Friedkin, non mancano.

"Lo diciamo senza mezzi termini: condividiamo questa ambizione con i tifosi e vogliamo vincere. Ma abbiamo bisogno di pazienza: i campioni non vengono costruiti dall'oggi al domani. Promettiamo di lavorare duro, in modo intelligente e strategico e di impegnarci al cento per cento con l'AS Roma".

Il rapporto tra i nuovi proprietari e la squadra, si preannuncia costante.

"Non vediamo l’ora. Recentemente abbiamo fatto una videochiamata davvero positiva con Fonseca e non vediamo l’ora di venire a Trigoria per continuare la conversazione di persona su come stanno andando i preparativi per la nuova stagione. E poi siamo impazienti di incontrare tutti i giocatori e iniziare davvero a conoscerli bene, come squadra e come persone".

"Ci impegniamo a lavorare incessantemente per costruire una squadra di cui i tifosi possano essere orgogliosi per molti anni a venire".