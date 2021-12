Friburgo da record: 6-0 al Borussia Monchengladbach in trasferta in 37'

Il Borussia Monchengladbach sta abituando a risultati clamorosi in questa stagione. Se lo scorso 27 ottobre ha stupito tutti battendo 5-0 il Bayern in Coppa di Germania, adesso si prepara a conquistarsi di nuovo le prime pagine: ma per un motivo ben diverso.

Il Gladbach, nel quattordicesimo turno di Bundesliga, è stato chiamato ad affrontare il Friburgo in casa, ma la partita è di fatto andata in archivio dopo meno di 40’.

Gli ospiti, che erano reduci da tre sconfitte consecutive, dopo aver trovato il vantaggio già al 2’ con Eggestein, prima hanno raddoppiato al 5’ con Schade e poi hanno calato il tris con Lienhart al 13’.

In vantaggio di tre reti, il Friburgo non ha rallentato ed anzi, ha dilagato grazie ai goal di Hofler, Holer e Schlotterbeck. Sei goal in appena 37’ di gioco, uno score ovviamente da record.

Mai infatti nella storia della Bundesliga una squadra era riuscita a mettere a segno cinque reti in trasferta in 25’ di gioco. In passato tale impresa era riuscita propri al Gladbach nel 1984 contro il Brauschweig, ma in quella occasione i cinque goal erano stati segnati in casa.