Friburgo-Eintracht, sette settimane di squalifica per Abraham: aveva spinto l'allenatore avversario

David Abraham è stato fermato sette settimane per la violenta spinta all'allenatore del Friburgo. L'Eintracht annuncia ricorso. Tre turni a Grifo.

Come previsto è arrivata una lunga squalifica per David Abraham, esperto difensore dell' ma protagonista negativo nell'ultima gara di contro il .

Abraham infatti dovrà restare fermo fino al 29 dicembre 2019 per uno stop complessivo di ben sette settimane. Tanto gli è costata la spinta all'allenatore avversario Streich nel finale di partita e per cui aveva già rimediato l'inevitabile espulsione in campo.

ℹ️ David Abraham für sieben Wochen gesperrt. Eintracht Frankfurt legt Einspruch ein!#SGE https://t.co/fypHQ4zotQ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 13, 2019

Dopo la spinta di Abraham, peraltro, si era scatenata una rissa che aveva visto tra i protagonisti pure l'italiano Grifo, anche lui espulso e ora squalificato per tre giornate di Bundesliga.

L'Eintracht però non ci sta e ha già annunciato ricorso contro il lungo stop di Abraham. Il difensore, oltre alla squalifica, dovrà anche pagare una multa di 25 mila euro.