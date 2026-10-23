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Bundesliga
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Friburgo-Bayern Monaco, anteprima della sfida di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Friburgo vs Bayern Monaco
Friburgo
Bayern Monaco
Bundesliga
H. Kane

Anteprima completa di Friburgo-Bayern Monaco in Bundesliga: la terza in classifica affronta la prima. Analizziamo tattiche, notizie sulle squadre e molto altro.

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Bundesliga - Game Week 7
Europa-Park Stadion

Friburgo-Bayern Monaco inizierà il 25 ottobre 2026 alle 11:30 EST, le 15:30 GMT.

Il Bayern alla prima vera prova in Bundesliga

Due sconfitte consecutive hanno in parte spento l'entusiasmo per l'avvio di stagione del Friburgo, che domenica rappresenterà comunque un banco di prova importante per il Bayern Monaco, capolista in trasferta.

Il Friburgo perde la vetta

La sconfitta contro il Bayer Leverkusen nell'ultimo turno di Bundesliga ha fatto scendere il Friburgo dal primo posto in classifica. A metà settimana è arrivata poi la sconfitta contro il Monaco in Europa Conference League. La squadra di Julian Schuster non mantiene la porta inviolata dal 12 settembre, ma può sperare di segnare contro una difesa del Bayern che subisce goal da quattro partite.

Bayer 04 Leverkusen v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

Il Bayern segna a raffica e resta sempre pericoloso

Harry Kane, tra i favoriti per il Pallone d'Oro, ha fatto ciò che gli riesce meglio con il Bayern: ha segnato e fornito un assist nel 2-2 di metà settimana contro l'Arsenal in Champions League. È stato il suo 16° goal in carriera contro l'Arsenal. Nell'ultimo turno di Bundesliga, il Bayern ha battuto il Leipzig 6-1, anche se, curiosamente, è stata la sua unica vittoria nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni. Luis Diaz ha segnato una tripletta in quella gara prima di essere sostituito; contro l'Arsenal è entrato dalla panchina ed è stato a sua volta sostituito nel finale. La sua presenza per questa partita è quindi fortemente in dubbio.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • Harry Kane ha segnato 16 goal in questa stagione tra club e nazionale ed è andato a segno negli ultimi tre confronti con il Friburgo.
  • Jamal Musiala è indisponibile da lungo tempo per il Bayern.
  • Il Friburgo ha subito almeno un goal dal Bayern negli ultimi 27 scontri diretti.
  • Il Friburgo ha vinto le ultime cinque partite in casa.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Friburgo - Bayern Monaco

4-2-3-1
Friburgo crest
Friburgo
SCF
page.match.formation.title
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuP. LienhartP. LienhartK. GotoK. GotoD. ScherhantD. ScherhantM. EggesteinM. EggesteinY. EngelhardtY. EngelhardtJ. BesteJ. BesteI. MatanovicI. MatanovicJ. UrbigJ. UrbigM. KimM. KimD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerN. BrownN. BrownS. GnabryS. GnabryA. PavlovicA. PavlovicI. SaibariI. SaibariH. ItoH. ItoM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-2-3-1
Friburgo

Formazione titolare

Bayern Monaco

Allenatore

  • J. Schuster
  • V. Kompany

Il Friburgo dovrà fare a meno degli infortunati Florent Muslija, Bruno Ogbus e Berkay Yilmaz. Julian Schuster non ha squalificati e ulteriori aggiornamenti sulla probabile formazione saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Il Bayern Monaco non potrà contare sugli infortunati Jamal Musiala e Tarek Buchmann. Vincent Kompany non ha problemi legati a squalifiche, anche se il quadro delle condizioni fisiche della rosa potrebbe essere aggiornato prima del fine settimana, dopo l'impegno infrasettimanale di Champions League.

Stato di forma

SCF

SCF - Forma

LUZ
V4-2
S04
V2-1
JAB
V3-2
B04
S2-1
ASM
S3-0
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
FCB

FCB - Forma

FCU
V7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
V6-1
ARS
D2-2
Gol segnato (subito)
20/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Friburgo arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. La più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Dopo un precedente pareggio con l'Eintracht Francoforte, però, aveva reagito vincendo due partite consecutive contro Schalke 04 e Jablonec. In quelle cinque gare il Friburgo ha segnato 12 goal e ne ha subiti nove.

Il Bayern Monaco ha ottenuto due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è il 2-2 contro l'Arsenal in Champions League; prima aveva travolto l'RB Leipzig 6-1 in Bundesliga. In quelle cinque partite il Bayern ha segnato 20 goal e ne ha subiti otto, numeri che riflettono sia la sua prolificità offensiva sia qualche vulnerabilità difensiva.

Precedenti

Testa a testa

FriburgoPareggioBayern Monaco
0
1
4
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
6
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
FIN
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
FIN
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
7Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo confronto tra le due squadre risale ad aprile 2026, quando il Bayern ha vinto 3-2 all'Europa-Park Stadion in Bundesliga. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Bayern ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, segnando 19 goal contro i nove del Friburgo. L'unico punto conquistato dal Friburgo in questa serie è arrivato con il 2-2 all'Allianz Arena nel marzo 2024.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
6420225+1714
V
D
V
V
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
D
D
V
V
V
3
FriburgoFriburgoSCF
6411156+913
S
V
D
V
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
V
V
V
D
V
5
Magonza 05Magonza 05M05
63121410+410
V
S
V
S
V
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
V
S
D
S
V
7
RB LipsiaRB LipsiaRBL
63031611+59
S
V
S
V
S
8
Werder BremaWerder BremaSVW
6231121209
D
D
V
D
V
9
AmburgoAmburgoHSV
6303615-99
V
V
V
S
S
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
S
D
S
D
V
11
FrancoforteFrancoforteSGE
62221016-68
V
S
D
V
S
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
6213811-37
S
V
S
D
S
13
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
6204810-26
S
V
S
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
V
S
S
V
S
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
S
S
D
V
D
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
D
S
V
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
6123517-125
D
V
S
S
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
6006820-120
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Bundesliga, il Bayern Monaco è attualmente primo in classifica, mentre il Friburgo è terzo.

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