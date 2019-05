French Connection: Rafael Leao, Manu Garcia, Ismaila Sarr e i talenti della Ligue 1

Ecco i migliori talenti che si sono contraddistinti in Ligue 1 nell'arco di questa stagione.

La è diventata famosa negli anni per la sua abilità nel produrre talenti di altissima qualità per alcuni dei top club europei.

Non è solo grazie a un grandissimo lavoro giovanile, come testimonia la vittoria in Coppa del Mondo con Mbappé trascinatore, ma anche in virtù di ottime operazioni sul calciomercato.

I giocatori vengono spesso comprati da campionati minori e trovano nella Ligue 1 il trampolino di lancio per la loro carriera.

Di seguito i migliori cinque talenti Under 21 che abbiamo ammirato in ques'ultima stagione di Ligue 1.

Gabriel ( )

Gabriel è relativamente una new entry sulla scena della Ligue 1, avendo giocato 14 partite in totale nel campionato francese. Dodici delle quali in questa stagione, con il 21enne centrale brasiliano che ha dato un importante apporto nel cuore della difesa del Lille. José Fonte e Adama Soumaoro hanno formato una fortissima coppia difensiva per la squadra di Galtier, ma l'infortunio di quest'ultimo ha permesso a Gabriel di farsi avanti e rivelarsi come un degno sostituto di quella che è stata la miglior difesa della Ligue 1 in questo periodo. "Ora tutta l'Europa mi sta chiamando per Gabriel", ha detto l'agente del giocatore Leonardo Cornacini lo scorso mese dopo l'esplosione del suo assistito.

Manu Garcia (Toulouse)

Arrivato in prestito dal , Manu Garcia ha ammesso a Marca che quando è arrivato in quest'estate stava lasciando la sua comfort zone. Voleva mettersi alla prova in un campionato più probante della Eredivisie dopo essere tornato dal prestito al Breda nella scorsa stagione. Il regista ha mostrato ottime potenzialità, anche se in una squadra che lotta per la salvezza non è stato sempre facile per lui. Numerosi club spagnoli e inglesi hanno seguito i progressi del 21enne, che ha realizzato in totale quattro assist e segnato un solo goal in Coppa di Francia contro il .

Rafael Leao (Lille)

NIentemeno che José Mourinho ha elogiato il Lille per la sua capacità di lanciare i giovani nel corso dell'ultima stagione. Ad attirare il suo interesse è stato soprattutto il connazionale Rafael Leao, che ha realizzato otto goal nonostante un minutaggio relativamente ridotto. Il Lille ha centellinato l'utilizzo del 19enne, che è stato acquisto in estate dallo Lisbona a parametro zero per sua volontà, ma nella prossima stagione riporranno sicuramente grandi speranze in lui quando farà il suo debutto in .

Ibrahim Sangare (Toulouse)

Una delle rivelazioni di questa stagione è stata il centrocampista ivoriano Ibrahim Sangare, il cui lavoro svolto con il è stato silenziosamente spettacolare. Il 21enne è stato la diga davanti alla difesa della squadra, giocando in totale 26 partite, con un bilancio di due assist e un goal. Se non fosse stato per una caduta nello spogliatoi che lo ha costretto ad operarsi al piede, probabilmente non avrebbe saltato nemmeno un minuto in questa stagione.

Ismaila Sarr ( )

Dopo essersi messo in mostra al Metz, tanto da attirare l'interesse del , non sorprende che Ismaila Sarr sia tra i talenti migliori della Ligue 1 in questa stagione. Al suo secondo anno al Rennes il 21enne esterno senegalese, paragonato al connazionale Sadio Mane, sta vivendo la sua stagione più prolifica con sette goal in Ligue 1 e grandi prestazioni in come quella contro l' . Ma sono ancora tanti i margini di miglioramento per Sarr, che può affinare le sue doti di finalizzare e diventare ancor più letale sotto porta.