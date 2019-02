French Connection - Golovin è pronto a dimostrare il suo valore a Monaco

Dopo un inizio debole in Ligue 1, il giocatore russo sta cominciando a far parlare di sè.

Durante la finestra del trasferimento estivo, sembrava che il Monaco avesse completato un colpo da mille e una notte acquistando Aleksandr Golovin dal CSKA Mosca.

Il 22enne è arrivato in Francia per un compenso di 30 milioni di euro. Il Monaco ha battuto Real Madrid e Juventus per il suo acquisto, dopo che il giocatore aveva impressionato con la Russia durante i Mondiali. Descritto come il colpo più importante da Jardim, nella prima parte di stagione ha ampiamente deluso.

L'infortunio non ha certo aiutato la sua integrazione in squadra, con un problema alla caviglia che lo ha immobilizzato fino alla fine di settembre, momento in cui la fiducia era calata drasticamente a casa Monaco.



Golovin ha faticato ad adattarsi e il suo contributo più notevole nella prima metà della stagione è stato un bizzarro cartellino rosso contro il Lione a soli 10 secondi dalla pausa, che ha portto a quattro giornate di stop.



Ora però Golovin sta cominciando a carburare. Due goal nelle ultime due gare: contro il Tolosa finalmente il primo centro di Ligue 1, accolto come una liberazione. Forse sono stati gli arrivi di Fabregas e Martins a spronarlo per la seconda parte di stagione.



Dmitry Sychev, ex giocatore del Marsiglia, è convinto che l'esplosione sia dovuta al ritorno di Jardim: "Secondo me ne è stato influenzato" ha detto a Itar TASS. "Con il nuovo allenatore, si ì ricaricato. Ha anche finito di adattarsi al campionato, ha recuperato dagli infortuni ed è tornato in ottima forma, il che gli consente di giocare e di segnare goal".



"La Ligue 1 non è affatto facile in termini di livello generale, è difficile essere tecnici, veloci e creativi come Golovin, ma può essere un trampolino di lancio per una squadra ancora più forte".



Il suo ex allenatore, Thierry Henry, sapeva che qualcosa non andava per il meglio: "È tornato troppo presto dopo la Coppa del mondo, senza prendere una vacanza" ha detto Henry a metà gennaio, una settimana prima di lasciare il club.

"Dopo, ha giocato con un infortunio alla caviglia. Non poteva nemmeno colpire la palla. Ho esperienza di quanto sia difficile adattarsi a un nuovo paese, specialmente quando la squadra non sta andando bene. I ragazzi puntano il dito dicndo 'Grande trasferimento! Cosa sta facendo? Non segna e non sta facendo assist!".

Golovin, che è stato spostato di posizione a posizione sotto Henry, ora spera di aver messo quei giorni alle sue spalle. Chi è vicino al giocatore si aspetta di vederlo andare avanti a passi da gigante, in particolare quando la sua comprensione della lingua migliorerà.Franck Passi, l'assistente allenatore di Henry, ha fatto una previsione audace mentre assisteva al lento miglioramento del giocatore."Il giorno in cui ne segnerà uno, andrà di corsa" ha detto l'ex capo del Marsiglia.Finora, le prove suggeriscono che l'ex braccio destro di Henry aveva ragione. La rete contro il Guingamp nella Coupe de la Ligue è stato seguito dal suo primo goal della Ligue 1 lo scorso fine settimana."Se il Monaco vincerà alcune partite e si troverà in una posizione più comoda, sono certo che darà ancora di più alla squadra" ha aggiunto Passi.Sotto la guida di Jardim ancora una volta, Golovin è destinato a ricevere una posizione più definita in una squadra che sembra in procinto di rimettersi in piedi. E il russo è finalmente pronto a interpretare il ruolo da protagonista assegnatogli.