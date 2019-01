French Connection: Fabregas pronto a salvare il Monaco dalla retrocessione

Cesc Fabregas è pronto a collaborare con il suo vecchio amico Thierry Henry allo Stade Louis II per il bene del Monaco.

La principale priorità di Thierry Henry durante questa sessione invernale di calciomercato è rafforzare la squadra con giocatori d'esperienza. Quattro elementi per salvare il Monaco: un difensore centrale, Naldo dello Schalke, il terzino del Lille Fode Ballo-Toure, l'ex centrocampista del Marsiglia William Vainqueur e, soprattutto, Cesc Fabregas.

Il centrocampista spagnolo è rimasto ai margini del Chelsea, ma è destinato ad assumere un ruolo da protagonista allo Stade Louis II, dove si prevede che diventi un leader per la squadra alla ricerca, clamorosa, della salvezza.

Come i suoi nuovi compagni di squadra, Fabregas non è stato in grado di giocare il derby contro il Nizza mercoledì (la partita è stata posticipata a dicembre) eppure ha dato un assaggio di quello che è capace quando il Monaco si è recato a Marsiglia domenica.

Il 31enne ex Campione del Mondo ha avuto un ruolo centrale nella squadra di Henry, dimostrando di poter far migliorare anche i compagni di squadra, che di fatto hanno rischiato di vincere contro il Marsiglia: "Cesc è cresciuto via via" ha detto Henry. "Minuto dopo minuto, ha iniziato a lasciare il segno sulla partita.



La capacità di Fabregas di controllare il ritmo del gioco era evidente e, anche se non è ancora del tutto sulla stessa lunghezza d'onda dei suoi nuovi compagni di squadra, Lopes ha descritto come giocare con lui sia "una delizia".



E' sicuramente solo una questione di tempo prima che Fabregas diventi decisivo anche qui.



"La fisicità si allontana da tutti noi, sfortunatamente, quando si invecchia, si perde velocità, si perde un po' di nitidezza, ma la tecnica penso sia qualcosa che rimane sempre con te quando" ha detto dopo aver preso parte alla sua ultima partita del Chelsea - una vittoria per 2-0 in FA Cup contro il Nottingham Forest.



David Luiz, ex compagno di squadra allo Stamford Bridge ed ex della Ligue 1 dopo due stagioni con Paris Saint-Germain, ha sostenuto lo spagnolo: "Ha esperienza, conosce il calcio" ha spiegato il difensore centrale brasiliano. "Penso che abbia avuto l'opportunità di imparare in molti spogliatoi quando era molto giovane, quindi porta sempre fiducia ed energia alla squadra".



Henry, ovviamente, sa molto bene di cosa è capace Cesc, avendo giocato a fianco del catalano per quattro anni all'Arsenal: sono rimasti amici a tal punto che il cannoniere transalpino era ospite al matrimonio di Fabregas la scorsa estate.

"Conosco Henry da molto tempo, da quando avevo 16 anni" ha detto Fabregas. "Mi ha aiutato molto nella mia carriera. Era uno dei migliori giocatori con cui potevo giocare come centrocampista; era un privilegio giocare con un attaccante di questa classe. È all'inizio della sua carriera da allenatore. Sono venuto per aiutarlo ma soprattutto per questo club".



Se Henry ha aiutato l'adolescente Cesc nei primi anni della sua carriera, è ora il momento di essere ripagato dallo spagnolo, che ha un peso significativo di responsabilità. Gli amici si aiutano a vicenda.