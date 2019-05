French Connection: "È elettrizzante" - Perché Chelsea, Tottenham e Bayern inseguono il terzino goleador Youcef Atal

Il 22enne, nazionale algerino, ha realizzato una serie di prestazioni impressionanti con il Nizza, dovunque gli sia stato chiesto di giocare.

Ildeve le residue speranze di qualificazione per la prossima in buona parte a un uomo solo:

Nella partita dell'ultima giornata contro il , l'allenatore Patrick Vieira ha chiesto al 22enne di giocare sull'ala sinistra. Per la maggior parte dei terzini destri questa richiesta sarebbe enorme, invecee il 22enne algerino ha risposto incredibilmente.

Dopo 9 minuti di partita, ha segnato il goal che ha sbloccato il punteggio, uno straordinario tiro al volo su un lungo cross in diagonale di Adrien Tameze. Un gesto tecnico di cui un attaccante sarebbe stato fiero.

A metà del secondo tempo, si è ripetuto. Questo è stato un goal molto diverso, in quanto ha mostrato l'istinto di un attaccante per andar via a una manciata di difensori e con il più leggero dei tocchi per spingere la palla in porta.

Cinque minuti dopo è arrivata la tripletta, la prima segnata da un algerino nella massima serie francese dal 1985, con un semplice tap-in da distanza ravvicinata.

Il Nizza ha vinto 3-0 e l'ala improvvisata, oltre a diventare il capocannoniere stagionale del club alla pari, ha avuto molto del merito.

"Non mi sono mai sentito così in vita mia", ha affermato dopo la gara, apparentente non credendo alle sue gesta, come nessuno. "Ogni volta che segni un goal, senti subito il desiderio di volerne fare un altro".

"Il secondo goal? Quando fai qualcosa del genere, salti un giocatore dopo l'altro, vuoi andare fino in fondo e segnare".

Non è stata una coincidenza che, all'indomani della sua prestazione stellare, sia iniziato a emergere un interesse nei suoi confronti, con , , e Atletico Madrid tutte interessate al giocatore acquistato l'estate scorsa dal Kortrijk, club belga, per una cifra di 3 milioni di euro.

Ora i rumors lasciano intendere che potrebbe costare 10 volte tanto.

Non c'è dubbio che sia stato una delle rivelazioni della stagione della , venendo anche nominato per il premio 'Marc Vivien Foe', che premia il miglior giocatore africano del campionato. Con Nicolas Pepé e Ismaila Sarr come candidati, è difficile pensare che possa arrivare alla vittoria, ma è comunque un riconoscimento per una stagione superba.

L'arrivo a Nizza di Atal è dovuto anche a una casualità. Serge Recordier, che è stato lo scout che lo ha scovato al Kortrijk, è andato a seguire il match contro il Mouscron per osservare l'attaccante nigeriano Taiwo Awoniyi. Se n'è andato però con una grande impressione del terzino destro, il cui continuo correre su e giù e il continuo dribblare lo rendevano un giocatore ideale per una squadra che gioca con la difesa a tre.

"Youcef gioca come se sanguinasse calcio", ha affermato il capitano del Nizza Dante lo scorso settembre. "L'ho visto dal primo allenamento che ha qualcosa, che ha il calcio nelle sue vene".

Vieira aveva affermato a inizio anno che il giocatore avrebbe dovuto limare il suo gioco "tatticamente e difensivamente", ed è stato contentissimo di vedere il suo miglioramento continuo.

Parlando la scorsa settimana, l'ex centrocampista dell' ha affermato: "È migliorato perché ha lavorato tremendamente. I suoi goal hanno mostrato la sua aggressitività quando entra in area per segnare. Ha un ottimo spirito ed è stato ripagato per i suoi sforzi".

Il lavoro difensivo del Nizza è stato un punto di forza della stagione (soltanto il ha concesso meno goal in Ligue 1) ma senza molte opzioni offensive riconosciute, Atal è stato un'arma vitale, sia giocando sulla profondità o su uno dei due lati.

"È un giocatore elettrizzante" ha affermato l'allenatore del Guingamp Jocelyn Gourvennec, dopo essere stato dalla parte sbagliata nella partita di domenica. "Era in fiducia dopo il primo goal ed era difficile da fermare".

Con un gioco difensivo che continua a migliorare, il giocatore è convinto che il suo futuro sarà come terzino, dove probabilmente si troverà nel prossimo fine settimana contro il , vista la squalifica di Patrick Burner.

"Preferisco giocare terzino destro" ha affermato dopo la tripletta.

Potrebbe però giocare in Premier League, o la prossima stagione? Non se il Nizza lo può aiutare.

"Non se ne andrà nella prossima stagione" ha affermato lo scorso mese il direttore tecnico del club, un altro ex Arsenal.

La sua posizione è stata sostenuta anche da Vieira, ma, con molti top club europei sull'attenti, per la futura stella algerina sarà difficile resistere al loro richiamo.