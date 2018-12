French Connection: "È su una nuvola in questo momento" - Francois Kamano conquista la Ligue 1

Il nazionale guineano continua a brillare nella Ligue 1, il Campionato dei Talenti.

L'ala del Bordeaux Francois Kamano è esploso definitivamente quest'anno avendo già segnato 15 goal, di cui ben 8 in questo inizio di stagione.

Kamano ha avuto un ruolo chiave nella qualificazione in Europa League superando di molto Malcom, ora al Barcellona, e ha scalato le gerarchie di Poyet lavorando duramente per conquistare una maglia da titolare.

Tale crescita ha avuto un'accelerazione nelle ultime settimane con Eric Bedouet, portavoce dello staff tecnico, che ha sottolineato le qualità del ventiduenne talento.

"E' su una nuvola in questo momento", ha spiegato a ottobre. "L'abbiamo visto crescere ma ora lo sta facendo in modo consistente. Ha fatto un passo avanti nella sua carriera. Non è facile giocare a questo livello per un periodo così lungo di tempo".

Il segreto del successo? Rinnovata fiducia nelle sue qualità e determinazione nel riuscire.

“E' ora di crescere", ha detto ad agosto a 'l'Equipe' spiegando che per ottenere il massimo dal suo gioco non deve essere limitato da troppi dettami tattici.

“Se mi viene detto di fare qualcosa ascolto, ma ad un certo punto tocca a me sentire il gioco. L'anno scorso mi veniva detto: Appena hai la palla devi fare questo e mi sono perso un po'".

“Dobbiamo smettere di credere che il calcio sia una scienza esatta, che 1+1=2. Sul campo tocca a me, sono io quello che gioca".

“Ora mi fido del mio istinto".

Ci sono già stati diversi picchi in questa stagione ma forse il migliore esampio in tal senso è arrivato a Guingamp, dove ha segnato un goal che spiega bene il suo gioco.

Kamano è arrivato da dietro per supportare gli attaccanti, ha tagliato da sinistra spostandosi la palla sul suo piede destro e superando tre difensori ha tirato sotto la traversa.

"Ha l'abitudine di segnare goal così", ha ammesso Bedouet dopo la partita. "Ha qualità che conosciamo e le conosce anche lui. Quando fa queste cose riesce a battere un portiere del genere, è straordinario".

Non c'è da stupirsi quindi che i grandi club europei stiano seguendo un giocatore che ha brillato per tutto l'anno.

L'Atletico Madrid è stato accostato a Kamano i cui numeri sono migliori di quelli di Malcom, che si è trasferito in estate al Barcellona per 41 milioni di euro.

Il brasiliano aveva segnato 7 goal prima della pausa invernale, bottino già superato da Kamano che però perde la sfida degli assist 4-0.

Inizialmente la sua crescita è stata lenta dopo essere arrivato a 20 anni dal Bastia, club che lo aveva tesserato dopo due provini con Villarreal e Rennes. Durante i suoi primi 18 mesi ha segnato solo 7 goal in campionato, frenato dal peso di essere stato designato come il nuovo Henry.

"E' bello sentirlo perché era un mio idolo", ha detto Kamano a beIN Sports nel 2017. "Lo guardavo in tv quando ero in Guinea quindi essere paragonato a lui è grandioso, specialmente a un'età così giovane quando c'è ancora spazio per migliorare".

L'ex allenatore Jocelyn Gourvennec tuttavia non crede a simili confronti: "Henry aveva uno stile diverso. Francois è un giocatore più potente, riesce a superare giocatori come lui".

Il suo contratto scade nel 2020 e il Bordeaux avrà presto un'importante decisione da prendere sul suo futuro. L'intenzione comunque è quella di trattenerlo.

"Se un giocatore viene da noi con un'offerta eccellente, dice che è una grande opportunità per lui ed è grandioso per il Bordeaux ne parleremo", ha ammeso Hugo Varela che è il direttore sportivo del club a '20Minutes'.

"La nostra intenzione è sempre quella di tenere i migliori giocatori ma capiamo anche che non possiamo tenerli se non vogliono restare".

"Lo amiamo ed è ancora giovane. Vogliamo sapere cosa vuole".

Se il Bordeaux risucirà a blindare una stella in rapida ascesa sarà uno dei migliori affari della sua storia.