French Connection: Atal, Leao e i cinque migliori nuovi arrivati stranieri della Ligue 1

Goal dà un'occhiata agli stranieri che più hanno impressionato nel 'Le Championnat'.

Un'altra stagione di volge al termine, con ancora un paio di giornate prima della pausa estiva.

Mentre gli stranieri già affermati come Neymar, Cavani e Pepé hanno brillato come ci si aspettava, ci sono stati tanti nuovi volti che si sono affermati a loro volta come migliori per rendimento lungo la stagione.

Alcuni di questi si erano già fatti vedere tra i professionisti e altri hanno invece fatto il loro ingresso nel grande calcio.

Partendo da questo, ecco i cinque migliori acquisti che hanno giocato per la prima volta nel 'Le Championnat' in questa stagione.

Youcef Atal ( )

Il successo di Youcef Atal in questa stagione può essere misurato dal fatto che il terzino destro è finito sulle liste di mercato di molti dei più grandi club europei per quest'estate. Il nazionale algerino è arrivato a Nizza dal Paradou, club del suo paese, dopo un rapido passaggio in . Ha impressionato con il suo spirito offensivo. Ha affinato la parte difensiva del suo gioco nel corso della stagione ed è diventato un giocatore chiave per Patrick Vieira e la sua squadra, potendo giocare anche come ala in caso di necessità in attacco. Il Nizza farà tanto per provare a tenere il talento 22enne.

Juan Bernat ( )

Relativamente poco considerato al suo arrivo in estate al , lo spagnolo ha mantenuto un ottimo rendimento nella capitale, nonostante quella attuale si sia dimostrata un'annata turbolenta per il club. Con la squadra di Thomas Tuchel tormentata dagli infortuni, il 26enne ha coperto diverse posizioni e ha dato garanzie in ognuna di queste. Ha anche segnato alcuni goal importanti in contro , e .

Jason Denayer ( )

Il Lione ha sempre avuto problemi a trovare centrali difensivi dalla partenza di Cris nel 2012, ma l'arrivo di Jason Denayer suggerisce che sia stato trovato il successore all'uomo chiamato 'Il Poliziotto'. A 23 anni Denayer può ancora migliorare molto, ma ha impressionato in questa stagione per le sue letture e il suo ritmo. Si è messo in luce nel pareggio per 0-0 in Champions League contro il , e precedentemente nella competizione quando il Lione ha prima battuto e poi pareggiato contro il , suo ex club.

Rafael Leao ( )

Quando il Lille ha firmato a parametro zero Rafael Leao, dopo la sua decisione di lasciare lo Lisbona, ha messo a segno uno dei colpi dell'estate. Ritenuto come uno dei talenti più luminosi del calcio portoghese, il teenager ha inizialmente preso tempo per ambientarsi in , ma ha poi assunto un ruolo importante nella strada per il ritorno in Champions League del Lille. Ha segnato 8 goal in 24 partite di Ligue 1, la sua importanza per la squadra crescerà se e quando Nicolas Pepé andrà via in estate.

Matz Sels ( )

Lo Strasburgo è stata una squadra che ha fatto ammirare molti giocatori, con soprattutto il terzino destro Kenny Lala ad attirare i riflettori. Uno dei segreti del successo della squadra è però il portiere Matz Sels, che ha disputato unaa stagione straordinaria. Ha giustificato la fiducia che il club ha riposto in lui al momento del suo acquisto, avvenuto per 4 milioni di euro la scorsa stagione. L'ex ha rivelato che anche Gianluigi Buffon gli ha riservato delle congratulazioni per la stagione che ha trascorso in Alsazia. Può ora aspettare con trepidazione il calcio europeo allo Stade de la Meinau nella prossima stagione.