Freddo polare negli USA: due giocatori dell'Honduras escono all'intervallo

Gli USA sono un po' più vicini alla qualificazione a Qatar 2022: regolato con un secco 3-0 l'Honduras, fanalino di coda della classifica e già ampiamente fuori dai giochi. La notizia, però, è un'altra.

Se il successo statunitense (a segno anche lo juventino McKennie con la rete dell'1-0 dopo 8 minuti di gioco) era scontato, non si può dire lo stesso per quanto accaduto all'intervallo dell'incontro, condizionato da una temperatura decisamente di stampo polare.

L'articolo prosegue qui sotto

All'Allianz Field di Saint Paul, capitale del Minnesota, si è infatti giocato con diversi gradi sotto lo zero, condizione climatica a cui i giocatori honduregni non sono per nulla abituati per via delle temperature più 'miti' che accompagnano il Paese centramericano durante l'anno.

Proprio a causa del freddo polare, due calciatori dell'Honduras sono stati costretti ad alzare bandiera bianca all'intervallo, come comunicato dall'account Twitter ufficiale della nazionale.

OFICIAL ||



Dos (2) jugadores de la selección Nacional no regresaron al segundo tiempo del juego eliminatorio ante #USA 🇺🇸 por las condiciones climáticas extremas que imperan en el estadio #AllianzField. — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) February 3, 2022

"Due giocatori della Nazionale non sono tornati in campo nella ripresa della gara di qualificazione contro gli USA a causa delle condizioni meteorologiche estreme presenti all'Allianz Field".

E in effetti il freddo si è fatto sentire, anche per i padroni di casa: lo stesso McKennie, ad esempio, dopo il goal ha esultato con la parte inferiore del viso e il collo completamente coperti, mentre il portiere ospite Menjívar è ricorso ad un passamontagna. Imprevisti della stagione invernale.