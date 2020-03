Frecciata di Gasperini a Lotito: "Se vuole giochiamo lunedì..."

Braccio di ferro tra Atalanta e Lazio per anticipare la sfida al venerdì. Lotito dice no, Gasp propone lunedì: "E poi andiamo martedì a Valencia...".

Il calendario di in questo momento è un enorme punto di domanda, tra gare rinviate, recuperi e possibili slittamenti. Allo stato attuale delle cose, però, c'è un braccio di ferro in corso tra e , che sabato 7 marzo alle 18 dovrebbero sfidarsi al Gewiss Stadium. Condizionale d'obbligo, vista la seria possibilità di far slittare la giornata in avanti per permettere i recuperi.

Comunque, i bergamaschi hanno chiesto di anticipare la partita al venerdì, di modo da avere un giorni in più per preparare la trasferta contro il di martedì 11. La Lazio ha però detto no. E Gasperini ieri in conferenza stampa dopo il 2-7 sul ha mandato una frecciata.

“Se la Lazio vuole giocare lunedì sera, giochiamo lunedì sera. E poi andiamo martedì a Valencia. Se mettiamo davanti le cose personali, diventa difficile. Non ho soluzioni da dare, ma posso mettere la disponibilità della squadra a cercare di venir fuori da questo momento”.

Il tecnico si è anche soffermato sulla questione porte chiuse in Serie A.