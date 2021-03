La 'frecciata' di Caicedo: "Il mister ha deciso che i titolari sono altri"

Con la sua ottava rete stagionale ha regalato i tre punti alla Lazio nel finale del match col Crotone, permettendo all'Aquila di respirare in classifica: Felipe Caicedo decisivo ancora una volta a ridosso del fischio finale, proprio come gli accadeva lo scorso campionato.

L'ecuadoriano è entrato in campo dalla panchina e con la sua zampata ha 'regalato' un grosso dispiacere a Cosmi, che qualche minuto prima aveva pregustato il colpaccio con la clamorosa occasione sciupata da Rispoli a tu per tu con Reina.

L'ex Espanyol è stato intervistato da 'Sky Sport' nel post-partita: felice per la vittoria, un po' meno per essere stato ancora una volta relegato tra le riserve.

"Non abbiamo vinto grazie a me, il merito è di tutti: io sono stato fortunato ad agganciare il tiro. Nonostante il momento non sia dei migliori, l'aria che si respira nel nostro gruppo è buona. L'importante è aver vinto. Il mister ha deciso che gli 11 titolari sono altri, io lavoro a testa bassa come sempre per farmi trovare pronto".