Freccero ancora contro la Juventus: "Quel rigore contro la Sampdoria è una vergogna"

Carlo Freccero torna sulle dichiarazioni di ieri contro la Juventus: "Quel rigore è una vergogna, il VAR non deve diventare interpretazione".

Le dichiarazioni di Carlo Freccero, hanno fatto discutere nel mondo Juventus: l'attacco contro la società bianconera ha scatenato grandi polemiche, ma il nuovo direttore di Rai 2 ha confermato le proprie idee anche oggi.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Intervenuto ai microfoni di 'Rai 2', Freccero spiega il suo punto di vista senza troppi giri di parole.

"La mia dichiarazione sul VAR e la Juventus era solo una battuta, al mio giornalaio juventino che si è arrabbiato con me ho detto che io scherzo sempre. Dopo le mie parole ho scoperto che ci sono almeno 7-8 juventini a Rai 2. La forza della Juve è proprio la quantità di tifosi".

Con un ironico sorriso il direttore di Rai 2 si scusa con il mondo juventino.

L'articolo prosegue qui sotto

"Chiedo scusa alla Juventus, mi inchino, ma confermo che il rigore contro la Sampdoria non c’era. A riguardo del VAR non sopporto quando l’arbitro interviene ed interpreta i fatti per giustificare scelte cervellotiche. Quando il VAR diventa un’interpretazione, io rimango stupito".

Il rigore dato a favore dei bianconeri contro la Sampdoria resta l'oggetto principale della discussione.

"Siete già i più belli, i più ricchi e i più bravi, che barba, che noia! Se quel rigore fosse stato dato contro una grande squadra sarebbe successo un casino, povera Sampdoria, la mano era attaccata al corpo, è una vergogna! Lo sappiamo la Juve vincerà il campionato, vincerà tutto… Abbasso la testa e dico viva la Juventus!".