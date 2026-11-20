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Gattuso ha parlato in conferenza stampa degli infortunati della Lazio e di chi recupera contro il Lecce.

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La Lazio torna in campo all'Olimpico contro il Lecce con la vetta da difendere. I biancocelesti apriranno la giornata insieme al Como, impegnato in casa contro il Cagliari, sabato alle 15.

Gattuso ha sciolto qualche dubbio in conferenza, tra chi recupera e chi giocherà titolare.

FRATTESI AL 100%

La prima risposta arriva su Frattesi, tornato malconcio dalla Nazionale.

"Non devo riflettere su Frattesi, ha fatto tutta la settimana col gruppo. Sta bene, a livello strumentale non ha nulla. Se oggi ha il raffreddore o altro vediamo, ma ha fatto tutto e sta bene".

ZACCAGNI E NUNO TAVARES NON RIENTRANO

Ci vorrà invece un'altra settimana per rivedere in campo capitan Zaccagni. Contro il Lecce giocherà ancora Noslin esterno e Pinamonti centrale.

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"Zac è da 5-6 giorni che lavora sul campo, ha ancora un po' di edema ma sta sostenendo buone velocità e lo vedremo settimana prossima".

Tempi possibilmente più lunghi per Nuno Tavares, che "ha iniziato la riabilitazione in piscina insieme a Sutalo". Al posto del portoghese, sulla fascia sinistra, ci sarà Pedraza. Mentre Sutalo verrà sostituito da Diogo Leite.

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RIECCO GUDMUNDSSON

Parole importanti, quelle di Gattuso, su Gudmundsson, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista contro il Lecce dopo aver smaltito l'infortunio.

"Albert quando sta bene è un giocatore di altissimo livello per qualità e non solo. Sia lui che quelli che hanno trovato poco spazio avranno la possibilità di giocare dal primo minuto domani".

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Difficile però che l'islandese possa partire dal primo minuto contro il Lecce. Di solito è sempre stato il cambio di Frattesi e potrebbe essere così anche domani, con staffetta preventivata.