Frattesi punito dal Giudice Sportivo: squalifica di un turno per espressione blasfema

Archiviata la 13esima giornata di Serie A, è tempo di conoscere le decisioni del Giudice Sportivo che presentano anche una squalifica inattesa, comminata a Davide Frattesi che salterà la trasferta di San Siro col Milan.

Il centrocampista del Sassuolo è stato fermato per un turno per aver proferito un'espressione blasfema durante la gara pareggiata per 2-2 contro il Cagliari, momento raccolto dalle riprese televisive. Questo il comunicato che attesta la sanzione nei confronti dell'ex Monza, pizzicato in occasione del fallo da rigore commesso su Joao Pedro.

"Il Giudice Sportivo,

ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 9.45 del 22 novembre 2021) in merito alla condotta del calciatore Davide Frattesi (Soc. Sassuolo) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore calciatore Davide Frattesi (Soc. Sassuolo) con la squalifica per una giornata effettiva di gara".

Squalificati, sempre per un turno, anche Gyasi e Veretout, entrambi ammoniti in stato di diffida.

Il Giudice Sportivo ha inoltre optato per un'ammenda del valore di 12mila euro all'Inter per i cori di matrice territoriale cantati dai suoi tifosi verso la tifoseria del Napoli, mentre Milan e Fiorentina hanno ricevuto una multa di 2mila euro per aver ritardato in maniera ingiustificata di circa un minuto l'inizio della partita disputata al 'Franchi' sabato sera.