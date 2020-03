Il fratello Nicolas: "Higuain non è scappato, ha l'autorizzazione della Juventus"

Nicolas Higuain parla del ritorno del fratello Gonzalo in Argentina: “Nostra madre lotta con il cancro, lui è in quarantena”.

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la decisione di Gonzalo Higuain di lasciare l’ per fare ritorno in . Inizialmente c’è chi ha visto nella scelta dell’attaccante della solo un modo per mettersi alle stalle l’emergenza Coronavirus, ma poi è emersa una nuova realtà.

Il campione argentino è tornato nel suo Paese per stare vicino alla madre malata e comunque il suo è stato un viaggio autorizzato anche dal club bianconero e intrapreso dopo che erano stati effettuati tutti i test necessari che hanno escluso un’eventuale positività al COVID-19.

A fare il punto della situazione e a prendere le difese di Gonzalo Higuain, è stato nelle scorse ore suo fratello e agente Nicolas, attraverso un post pubblicato su Facebook.

Altre squadre

“Nostra madre come molte altre persone al mondo sta lottando contro una malattia chiamata Cancro. Sicuramente a questi esseri notevoli importa pochissimo della salute di mia madre, importa solo menzionare la parola magica che in questo caso è Higuain, così funziona il business. Ovviamente ognuno sa a chi tocca questo messaggio e non mi piace generalizzare”.

Nicolas Higuain ha ribadito come la Juventus abbia autorizzato il fratello Gonzalo a far ritorno in Argentina.