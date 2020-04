Il fratello di Joao Felix incanta al Benfica: Hugo è pronto al grande salto a 16 anni

A soli 16 anni Hugo Felix sta percorrendo le orme lasciate dal fratello Joao al Benfica: quasi un goal a partita di media nella stagione in corso.

A soli 20 anni è entrato nella storia dei trasferimenti più importanti, ma Joao non è l'unico talento della famiglia Felix: il fratello minore Hugo Felix sta infatti incantando tutti nelle giovanili del a suon di goal e giocate di altissimo livello.

Una famiglia cresciuta a pane e calcio in terra portoghese: come riporta 'As' Hugo Felix è già finito nella lista dei grandi club, pronti a bruciare la concorrenza sulla scia di quanto mostrato fin qui nelle selezioni giovanili.

Proprio come il fratello maggiore Hugo Felix è una seconda punta che ama partire lontano dalla porta per poi creare pericoli con una tecnica in velocità decisamente sopra la media, onorando il numero 10 che già porta sulle spalle.

Altre squadre

Dribbling e giocate ma anche tanti goal: quasi uno a partita di media per una stagione che sta mettendo in luce tutto il talento di un 'fratello d'arte' destinato a solcare i grandi palcoscenici.

Una visibilità dettata da un cognome importante che lo ha portato ad avere un profilo 'Instagram' di oltre 100 mila followers e firmare un contratto con 'Nike' proprio come Joao, diventato ben presto idolo dei tifosi dell' .

Il prossimo passo è la promozione in prima squadra: potrebbe mancare poco al grande salto per quello che sembra davvero essere il 'gemello calcistico' di Joao Felix.