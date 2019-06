Il fratello di Higuain fa chiarezza: "Gonzalo in Serie A giocherebbe solo nella Juventus"

Nel futuro di Gonzalo Higuain ci sono tante incertezze, ma un punto fermo: se dovesse giocare in , lo farà con la maglia della .

Ad affermarlo è stato il fratello e a gente del 'Pipita' Nicolas Higuain, intervenuto a 'Radio Marte' per parlare del futuro e commentare le voci di mercato riguardanti il numero 9 argentino.

"In giocherebbe soltanto nella Juventus. Gonzalo ha un contratto con la e vuole rispettarlo. Il suo rendimento in bianconero è stato sempre alto, soprattutto nel primo anno. Il pensiero è finire la carriera in bianconero".