In campo rispettivamente con Bari, Spezia e Italia Under 20, tutti e tre i fratelli Esposito sono tornati a casa con una sconfitta.

Sunday, bloody sunday. Una domenica che poteva diventare leggendaria si è rivelata esclusivamente foriera di delusioni per la famiglia Esposito. Ma andiamo per ordine.

Il primo dei tre in campo è stato Sebastiano, impegnato nella finale di ritorno dei playoff con il Bari contro il Cagliari. Malgrado i pugliesi avessero 2 risultati su 3, il goal al 94esimo di Leonardo Pavoletti ha gelato gli oltre 50mila del San Nicola, condannando i galletti a un altro anno di Serie B.

Quasi in contemporanea era impegnato Salvatore. Partito titolare con lo Spezia, il centrocampista inseguiva la vittoria contro il Verona nello spareggio che avrebbe permesso allo Spezia di restare in Serie A. Non è andata così.

I veneti hanno segnato tre goal nel primo tempo, risolvendo la pratica e condannando i liguri alla retrocessione dopo tre anni consecutivi in massima serie.

Infine è stato il turno di Francesco Pio, il più giovane dei tre, che ha accarezzato il sogno di diventare campione del Mondo Under 20 con l'Italia.

A riportarlo alla realtà ci ha pensato l'Uruguay, che ha vinto per 1-0 portandosi a casa il titolo e completando il poker di sconfitte di squadre italiane in questa primavera 2023 dopo i ko di Roma, Fiorentina e Inter nelle tre coppe europee.

Malgrado non siano arrivati risultati e vittorie papà Agostino può essere orgoglioso della sua prole, che sembra destinata a un futuro brillante nel mondo del pallone. E qualche sconfitta può anche aiutare a crescere più forti.