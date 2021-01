Fratelli Esposito, destini diversi alla SPAL: Salvatore brilla, Sebastiano delude

Sebastiano Esposito era atteso come grande protagonista di Serie B, ma non ha convinto fino ad ora: il fratello, invece, è un perno della SPAL.

Alzi la mano chi, ad inizio stagione, puntava di più su Salvatore Esposito che su Sebastiano. Forse nessuno, probabilmente. Ed invece, come sempre, il calcio regala sorprese e ribalta sempre i pronostici, che vivono solo sulla carta.

Sia chiaro, l’attaccante di proprietà dell’ avrà tutto il tempo per rifarsi, magari sempre nel corso di questa stagione, è giovanissimo ed ha ancora solamente 18 anni (ne farà 19 a luglio, a stagione finita). Ma la cosa che sorprende forse ancora di più è la personalità e la leadership del fratello Salvatore, che di anni ne ha 20 e che fino ad ora è stato molto meno sponsorizzato rispetto al fratello.

Piccolo passo indietro per inquadrare la situazione di partenza dei due fratelli. Durante il calciomercato estivo, Sebastiano lascia l’Inter in prestito per cominciare a giocare con regolarità e farsi le ossa, come si dice in questi casi.

Arriva dal primo goal segnato in , da ottime giocate fatte vedere con la squadra di Antonio Conte e con le stigmate del predestinato addosso. Risultato? Si trova spaesato in Serie B, accusa qualche problema di ambientamento alla e non riesce mai ad incidere.

Gioca le prime partite, fino ad accumulare dieci presenze, anche se quasi nessuna per novanta minuti interi. Trova soltanto un goal, nella partita contro il del 21 novembre, che la formazione di Ferrara vincerà per 2-0.

E poi scompare. Non fa breccia nel cuore di Pasquale Marino, che praticamente lo relega ai margini della squadra da dicembre in poi. Di fatto è un mese, dalla partita contro il del 15 dicembre scorso, che l’allenatore della SPAL non lo utilizza più. E nelle precedenti tre partite gli aveva concesso appena qualche scampolo di partita.

"Preferisco non parlare dei singoli, come Esposito ce ne sono tanti che non giocano - ha spiegato Pasquale Marino -. Normale che ci siano giocatori che vengano utilizzati di più e altri meno, penso a Murgia per esempio che ha fatto esperienza in Serie A. Per me sono tutti uguali, non guardo i minuti giocati dal singolo: a me interessa la Spal. Devo guardare chi fa meglio e sbagliare il meno possibile. E' inutile fare le pagelle, le somme si tirano a fine anno".

Dall’altro lato c’è Salvatore Esposito, che di mestiere fa il centrocampista centrale e che alla SPAL c’è già dal 2018, nonostante non aveva mai giocato in prima squadra visti i prestiti a Ravenna e a (con il Chievo).

Ma questa si è dimostrata senza ombra di dubbio la stagione dell’esplosione per l’altro fratello di casa Esposito: titolarissimo della SPAL, regista di ogni manovra e decisivo in zona goal e assist con le sue giocate.

Ha giocato 15 partite fino ad ora, segnando due goal (l’ultimo ieri contro il ) e firmando anche la bellezza di quattro assist.

Se la SPAL lotta da sùbito per tornare in Serie A, è sicuramente anche merito suo: la squadra di Marino si trova al quarto posto della classifica con 29 punti, a cinque lunghezze dall’ capolista.

La SPAL conta molto anche per il futuro su Salvatore Esposito, al contrario del fratello Sebastiano. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, il giocatore potrebbe addirittura già partire in questo mercato di gennaio, terminando in anticipo il prestito con l’Inter.

L’attaccante 18enne dovrebbe tornare intanto alla base nerazzurra, prima di partire probabilmente nuovamente in prestito, da capire se in Serie A o in Serie B. Il giocatore non ha mai nascosto però la sua fede interista e non vede l’ora di tornare ad indossare la maglia dell’Inter.

Sebastiano aveva scelto di approdare alla SPAL anche e soprattutto per la presenza del fratello, che lo avrebbe potuto aiutare in un campionato complicato come quello di Serie B, ma l'avventura non è andata a buon fine.

"Sono tornato con tanto entusiasmo, voglio contribuire al ritorno della SPAL in Serie A. Qui mi trovo in famiglia e non solo perché c’è mio fratello Sebastiano".

Aveva dichiarato questo a novembre scorso, il maggiore dei fratelli Esposito. Che invece si ritroverà ben presto da solo nella SPAL, anche se per lui non dovrebbe fare nessuna differenza, visto che ha già capito come funziona il calcio in Serie B.

Ah, per concludere: i due hanno un altro fratello, più piccolo. Si chiamo Francesco Pio, gioca nelle giovanili dell'Inter e, a detta di molti, è il più forte di tutta la famiglia...