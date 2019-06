Frasi contro Sacchi: Raiola condannato a tre mesi per diffamazione

Il celebre procuratore Mino Raiola è stato condannato per le frasi rivolte a Sacchi nel settembre 2018: "E' fuso, mi fa solo pena".

Non è sicuramente un bel periodo per Mino Raiola, già sospeso dalla FIGC un mese fa: il celebre procuratore sportivo è stato anche condannato dal Gip del Tribunale di Ravenna per diffamazione aggravata nei confronti di Arrigo Sacchi.

Stando a quanto riportato dal 'Resto del Carlino', Raiola è stato condannato a tre mesi di reclusione, convertiti in una multa da 6750 euro con sospensione e non menzione nel certificato penale.

La vicenda risale allo scorso settembre 2018, quando l'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi si espresse su Mario Balotelli dopo - , dando il suo diretto punto di vista sui continui tentativi di recuperare il centravanti.

Un commento che lo stesso Raiola, procuratore di Balotelli, non ha poi digerito:

"Con le sue parole, Sacchi ha dimostrato di non avere né intelligenza, né classe. Le parole di Sacchi su Balotelli confermano quello che tutti pensano ma che non hanno il coraggio di dire, è fuso e ormai mi fa solo pena".

Il Gip Janos Barlotti ha sentenziato queste parole come diffamatorie con l'aggravante dell'uso del mezzo internet: altri guai per Raiola proprio a ridosso dell'inizio del calciomercato.