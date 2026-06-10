Francia vs Senegal: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone I New York/New Jersey Stadium

Francia-Senegal si giocherà il 16 giugno 2026 alle 15:00 EST (19:00 GMT).

Francia-Senegal: un incontro ironico

La Francia, seconda nel 2022, apre la sua campagna il 16 giugno contro il Senegal. È la rivincita dell’iconico match del 2002, quando i Leoni di Teranga sorpresa il mondo battendo i campioni in carica. Questa volta Les Bleus sono di nuovo tra i favoriti, con medaglie d’oro e d’argento nelle ultime due edizioni.

Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave della Francia?

La squadra pullula di stelle e, come spesso accade ai campioni del 1998 e 2018, la profondità non è un problema.

Solo Olivier Giroud (57) ha segnato più dei 56 gol di Kylian Mbappé in nazionale. L’attaccante del Real Madrid, reduce da un infortunio alla coscia, dovrebbe comunque capitare i Bleus. Nel 2022 Mbappé ha siglato una tripletta in finale contro l’Argentina. Ousmane Dembélé, fresco di Champions con il PSG, cerca il primo gol in Francia, mentre l’ex Barça vanta già due Mondiali. Al suo fianco agiranno i compagni Désiré Doué e Bradley Barcola, più Michael Olise del Bayern e Rayan Cherki del Manchester City, per un attacco esplosivo. William Saliba dell'Arsenal guiderà una difesa a quattro di talento. La rosa di Didier Deschamps è talmente ricca che non c'è spazio per il regista del Real Madrid Eduardo Camavinga.

Getty Images

Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave del Senegal?

Il trio che milita in Arabia Saudita – Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ed Edouard Mendy – forma la spina dorsale di una squadra solida. Mane, icona nazionale, guiderà l’attacco, Mendy difenderà la porta e Koulibaly dirigerà la difesa. Attenzione anche al centrocampista del Tottenham Pape Sarr e all’attaccante del Bayern Monaco Nicolas Jackson, di proprietà del Chelsea.

L'attuale ct Pape Thiaw, subentrato ad Aliou Cissé nel dicembre 2024, ha condotto la squadra alla vittoria della Coppa d'Africa 2025, poi trasformata in sconfitta a tavolino per abbandono di campo.

Getty Images

La rosa dei 26 giocatori della Francia per i Mondiali

Portieri: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milano).

Getty Images

Il percorso della Francia verso i Mondiali

La Francia ha dominato il Gruppo D delle qualificazioni europee, garantendosi un posto diretto in vista del torneo.

I 26 convocati del Senegal per i Mondiali

Portieri: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nizza), Mory Diaw (Le Havre).

Difensori: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nizza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lione), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Centrocampisti: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Monaco).

Attaccanti: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Monaco), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

Il percorso del Senegal verso i Mondiali

Il Senegal ha vinto il girone B senza sconfitte, qualificandosi direttamente ai Mondiali 2026. In 10 match ha incassato solo 3 gol, superando la Repubblica Democratica del Congo.

Notizie e formazioni

Il ct francese Didier Deschamps non ha ancora annunciato la probabile formazione né segnalato infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

Anche il ct senegalese Pape Thiaw non ha ancora diramato la formazione, né segnalato infortuni o squalifiche. Aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Francia ha vinto quattro delle ultime cinque partite. L’ultima è il 3-1 all’Irlanda del Nord dell’8 giugno, con Olise protagonista. Il 4 giugno era arrivata l’unica sconfitta, 2-1 contro la Costa d’Avorio. A marzo aveva battuto Colombia 3-1 e Brasile 2-1 in amichevole. In totale: 10 gol fatti e 5 subiti.

Il Senegal ha vinto tre delle ultime cinque gare: l’ultima è stata una sconfitta per 3-2 contro gli Stati Uniti il 31 maggio, preceduta a marzo dai successi per 3-1 sul Gambia e 2-0 sul Perù. Le altre due sconfitte sono arrivate in Coppa d’Africa, tra cui un 3-0 contro il Marocco a gennaio. In queste cinque partite ha segnato nove gol e subìto sette.

Precedenti

FRA Ultima partita SEN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Francia 0 - 1 Senegal 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Le due squadre si sono affrontate una volta nel dataset: ai Mondiali 2002, il 31 maggio, il Senegal vinse 1-0, eliminando la Francia campione in carica già nella fase a gironi.

Classifica

Nel Gruppo I la Francia è prima, il Senegal quarto.