Francia vs Inghilterra: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - bronzo Miami Stadium

Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto ai Mondiali, si gioca il 18 luglio 2026 alle 15:00 EST e alle 22:00 GMT.

Il calcio d'inizio è fissato per il 18 luglio 2026 alle 15:00 EST (22:00 GMT).

Come ci sono arrivate e cosa è andato storto?

Entrambe puntavano alla finale, perciò il terzo posto è un’amara consolazione. La Francia, campione 2018 e seconda nel 2022, ha dominato nei quarti battendo 2-0 il Marocco, ma è stata superata 2-0 dalla Spagna in semifinale.

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L’Inghilterra, solida da anni e reduce da cinque quarti di finale consecutivi, è stata fermata ancora una volta in semifinale, come nella finale di Euro 2024 contro la Spagna. Lionel Messi è stato decisivo per l’Argentina in semifinale, servendo due assist nel finale: il primo a Enzo Fernández all’85’ e il secondo a Lautaro Martínez al 92’, dopo il vantaggio inglese firmato da Anthony Gordon al 55’. Difficile prevedere le scelte dei due allenatori, ma è probabile qualche cambio. Di certo non ci sarà William Saliba dell’Arsenal, infortunatosi contro la Spagna.

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Probabile formazione della Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Digne; Koné, Rabiot; Doué; Olise, Barcola; Mbappé.

Probabile formazione dell’Inghilterra

Pickford; Konsa, Guehi, Burn, O’Reilly; Anderson, Mainoo; Madueke, Rogers, Gordon; Kane.

Dati chiave

Il capitano francese Kylian Mbappé è uno dei due giocatori nella storia ad aver segnato almeno sette gol in due diverse edizioni dei Mondiali.

Tredici delle ultime 16 vittorie francesi sono arrivate con almeno 2 gol di scarto.

Il ct francese Didier Deschamps raggiungerà le 26 presenze nella fase finale, record assoluto.

Il francese Michael Olise ha già servito cinque assist in questa fase finale: gli manca solo uno per eguagliare il record di Pelé di sei assist in un singolo Mondiale.

Solo uno dei 14 gol segnati dall’Inghilterra in questa fase finale è stato realizzato da un giocatore che nella scorsa stagione ha militato nella Premier League inglese: Anthony Gordon, ora al Barcellona.

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Convocazione della Francia (26 giocatori)

Portieri: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milano).

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Convocazione dell’Inghilterra (26 giocatori)

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaccanti: Anthony Gordon (Barcellona), Harry Kane (Bayern Monaco), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona, in prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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