Francia U17-Italia U17 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

Italia e Francia si affrontano nella semifinale degli Europei U17: le info su dove vedere la partita e le formazioni.

Continua l’avventura dell’ U17 ai Campionati Europei di categoria. Gli Azzurrini guidati da Carmine Annunziata, dopo aver superato l’ostacolo nei quarti di finale ed essersi garantiti un pass per i Mondiali in programma il prossimo ottobre in , si apprestano ad affrontare nella semifinale del torneo i pari età della .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L’ Italia si è guadagnata un posto tra le prime quattro squadre del continente dopo aver dominato il Gruppo D (tre vittorie in altrettante gare con nove reti segnate e tre subite) e aver appunto battuto il Portogallo per 1-0 grazie ad una rete di Tongya .

La Francia , trascinata dal bomber del torneo Aouchiche (per lui già nove i goal realizzati) ha invece vinto il Gruppo B con due vittorie ed un pareggio, prima di travolgere con un netto 6-1 la nei quarti di finale.

La vincente di Francia-Italia , affronterà nella finalissima in programma il prossimo 19 maggio a Dublino una tra ed .

In questa pagina tutte le informazioni su Francia U17-Italia U17: le notizie sulle formazioni e come seguire il match in tv e streaming .

FRANCIA U17-ITALIA U17: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Francia U17-Italia U17 DATA 16 maggio 2019, 20.00 DOVE Tallaght Stadium, Dublino ARBITRO Mykola Balakin (UKR) TV RaiSport STREAMING Rai Play, YouTube - UEFA.

ORARIO FRANCIA U17-ITALIA U17

Italia-Francia , semifinale dell’Europeo Under 17, si giocherà giovedì 16 maggio al Tallaght Stadium di Dublino. Fischio d’inizio programmato alle ore 20.00, a dirigere la sfida sarà l’arbitro ucraino Mykola Balakin.

La gara che vedrà protagoniste Francia U17 e Italia U17 verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai, emittente che detiene i diritti della partite degli Azzurrini, sui canali Rai Sport + HD e Rai Sport (canali 57 e 58).

La semifinale dell’Europeo U17 Francia-Italia, potrà essere seguita anche in su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Verrà trasmessa sia dalla Rai, attraverso Rai Play, che dalla UEFA.

Il massimo organo calcistico europeo infatti, offre la visione delle partite del torneo attraverso il suo canale YouTube - UEFA.tv . In questo caso, l'inizio della diretta è previsto per le ore 19.30.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Francia U17-Italia U17 in tv o in streaming, potranno non perdersi un solo minuto della semifinale di Euro U17 collegandosi su Goal. Vi proporremo infatti una diretta testuale del match, che prevede aggiornamenti su curiosità e novità di formazione fin dalle prime ore di giovedì. Dal fischio iniziale, fino al triplice fischio finale, vi racconteremo poi tutti i momenti importanti della sfida.

FRANCIA (4-3-3): Zinga; Pembele, Kouassi, Altikulac, Matsima; Millot, Aouchiche, Agoume; Mbuku, Rutter, Traoré.

ITALIA (4-3-1-2): Molla; Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Moretti; Brentan, Panada, Udogie; Tongya; Cudrig, Esposito.