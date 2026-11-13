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UEFA Nations League A
team-logoFrancia
Matmut Atlantique
team-logoTurchia
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Francia-Turchia, anteprima di UEFA Nations League: La Francia cerca di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l'Italia nella sfida con la Turchia

Francia vs Turchia
UEFA Nations League A
Francia
Turchia

Scossa dalla sconfitta per 3-1 in rimonta contro l’Italia, subita giovedì a Milano e costata la qualificazione anticipata ai quarti di finale, la Francia di Zinedine Zidane torna in campo a Bordeaux domenica sera. Per conquistare il pass per i quarti dovrà essere cinica sotto porta contro una Turchia già retrocessa, ma decisa a giocare per l’orgoglio.

Francia-Turchia: dettagli della partita

crest
UEFA Nations League A - Game Week 6
Matmut Atlantique

La sconfitta di San Siro prepara un finale ad alta tensione a Bordeaux

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Leggi anche: Una stella della Francia: «Se lasci agli italiani anche solo una briciola, se la prendono»

Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una tranquilla passerella per la Francia si è improvvisamente trasformata in un’ultima giornata in cui è obbligatorio fare risultato. Giovedì sera, a San Siro, Zinedine Zidane ha incassato la sua prima sconfitta alla guida della Francia: il vantaggio firmato da Michael Olise al 10’ non è bastato, perché l’Italia ha rimontato e vinto 3-1, conquistando il suo primo successo casalingo contro la Francia in 64 anni. Il risultato ha lasciato la Francia a quota 10 punti, alla pari con l’Italia capolista e con un solo punto di vantaggio sul Belgio terzo. Per garantirsi un posto nei quarti di finale di marzo, la Francia dovrà dunque ottenere il risultato necessario a Bordeaux, potenzialmente ancora senza il capitano infortunato Kylian Mbappé.

FBL-TUR-NATIONAL-TEAM-PRESSERGetty Images

Ad attenderla c’è una Turchia in fase di transizione sotto la guida del nuovo allenatore Sergen Yalçın. La sconfitta casalinga per 2-1 contro il Belgio, giovedì a İzmir, ha condannato la Turchia alla quinta sconfitta consecutiva nel girone e alla retrocessione automatica in Lega B. Il bel gol segnato in avvio da Arda Güler ha però mostrato quella scintilla su cui la Turchia cercherà di puntare per rovinare i piani della Francia.

Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni Francia - Turchia

Allenatore

  • Z. Zidane

Stato di forma

FRA

FRA - Forma

TUR
V0-1
BEL
V0-1
ITA
D1-1
BEL
V4-1
ITA
S3-1
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TUR

TUR - Forma

FRA
S0-1
ITA
S1-4
BEL
S3-0
ITA
S3-1
BEL
S1-2
Gol segnato (subito)
3/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

FranciaPareggioTurchia
3
1
1
UEFA Nations League A
Turchia badge
Turchia
TUR
0
Francia badge
Francia
FRA
1
FIN
European Championship Qualification
Francia badge
Francia
FRA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
1
FIN
European Championship Qualification
Turchia badge
Turchia
TUR
2
Francia badge
Francia
FRA
0
FIN
Amichevoli
Francia badge
Francia
FRA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
0
FIN
Amichevoli
Turchia badge
Turchia
TUR
0
Francia badge
Francia
FRA
4
FIN
7Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Classifica

Grp. 1

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ItaliaItaliaITA
5311116+510
V
V
D
V
S
2
FranciaFranciaFRA
531185+310
S
V
D
V
V
3
BelgioBelgioBEL
530286+29
V
S
V
S
V
4
TurchiaTurchiaTUR
5005313-100
S
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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