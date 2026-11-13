Francia-Turchia: dettagli della partita
La sconfitta di San Siro prepara un finale ad alta tensione a Bordeaux
Leggi anche: Una stella della Francia: «Se lasci agli italiani anche solo una briciola, se la prendono»
Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una tranquilla passerella per la Francia si è improvvisamente trasformata in un’ultima giornata in cui è obbligatorio fare risultato. Giovedì sera, a San Siro, Zinedine Zidane ha incassato la sua prima sconfitta alla guida della Francia: il vantaggio firmato da Michael Olise al 10’ non è bastato, perché l’Italia ha rimontato e vinto 3-1, conquistando il suo primo successo casalingo contro la Francia in 64 anni. Il risultato ha lasciato la Francia a quota 10 punti, alla pari con l’Italia capolista e con un solo punto di vantaggio sul Belgio terzo. Per garantirsi un posto nei quarti di finale di marzo, la Francia dovrà dunque ottenere il risultato necessario a Bordeaux, potenzialmente ancora senza il capitano infortunato Kylian Mbappé.
Ad attenderla c’è una Turchia in fase di transizione sotto la guida del nuovo allenatore Sergen Yalçın. La sconfitta casalinga per 2-1 contro il Belgio, giovedì a İzmir, ha condannato la Turchia alla quinta sconfitta consecutiva nel girone e alla retrocessione automatica in Lega B. Il bel gol segnato in avvio da Arda Güler ha però mostrato quella scintilla su cui la Turchia cercherà di puntare per rovinare i piani della Francia.
Notizie sulle squadre e convocati
Probabili formazioni Francia - Turchia
Allenatore
- Z. Zidane
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
Classifica
Grp. 1
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|+5
|10
V
V
D
V
S
|2
|5
|3
|1
|1
|8
|5
|+3
|10
S
V
D
V
V
|3
|5
|3
|0
|2
|8
|6
|+2
|9
V
S
V
S
V
|4
|5
|0
|0
|5
|3
|13
|-10
|0
S
S
S
S
S