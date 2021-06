Francia-Svizzera, perchè Rodriguez ha tirato il rigore? Era la scelta migliore

Specialista coi club, in Nazionale Rodriguez segna solamente una volta su due dal dischetto. Eppure i compagni non sono top della disciplina.

La Svizzera è ai quarti di finale. Già di per sè un grande traguardo, mai raggiunto ad Europei o Mondiali, ma che diventa gigantesco considerato come questo sia stato ottenuto ai danni della Francia Campione del Mondo e favoritissima nella competizione itinerante. Elvetici avanti ai rigori, dopo la desolazione per il tiro dagli undici metri nei tempi regolamentari.

Un pallone che sembrava più un macigno quello che Ricardo Rodriguez, esterno del Torino, ha preso in mano e posto sul dischetto per provare a portare la sua Svizzera sul 2-0. Invece errore, rimonta della Francia e controrimonta insperata.

Grandi polemiche sui social, e non solo, per la scelta di Petkovic di lasciar tirare il rigore della vita a Rodriguez, non proprio infallibile dagli undici metri quando indossa la casacca della Nazionale svedese. Specialista con le maglie dei club, l'ex Milan non riesce a ripetersi rappresentando la sua terra.

Rodriguez ha infatti sbagliato ben quattro rigori su dieci tra quelli tirati con la Svizzera. Di fatto due consecutivi, considerato quello contro la Francia e in amichevole contro gli Stati Uniti, ma anche contro l'Irlanda e San Marino nel corso degli anni.

Tra l'altro Rodriguez ha tirato i due rigori sopracitati nel giro di un mese, ma era da un biennio che non si presentava dal dischetto. Eppure Petkovic non ha cambiato, certo di come il suo titolare avrebbe cambiato la propria storia con decisione e grinta. Niente da fare.

Per fortuna della Svizzera, nella lotteria dei rigori tutti e cinque i tiratori hanno segnato: quattro sono subentrati nella ripresa (Schar, Gavranovic, Mehmedi e Vargas), mentre il solo Akanji era in campo anche al momento del tentativo di Rodriguez.

A ben vedere dunque nel primo tempo erano presenti giocatori non proprio abituati a tirare i calci di rigore, mentre Rodriguez, tra alti e bassi, lo fa da un decennio: lo stesso Shaqiri, ad esempio, in campo dal 1', non è certo uno specialista, così come Embolo, Freuler, Seferovic e lo stesso Xhaka. Il capitano, infatti, non ha mai tirato un penalty, se non nella lotteria finale, nella sua carriera.

Si spiega così la scelta di Rodriguez, necessaria, seppur al limite.