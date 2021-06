Francia-Svizzera affidata ad un arbitro argentino: Rapallini dirigerà il match di Bucarest

Sarà il direttore di gara argentino a dirigere Francia-Svizzera. Rapallini è diventato il primo fischietto sudamericano ad arbitrare agli Europei.

Lunedì 28 giugno sarà il turno di Francia e Svizzera. I campioni del mondo in carica e la nazionale elvetica - terza nel girone dell'Italia - sono chiamate al faccia a faccia decisivo che mette in palio un pass per i quarti di finale di Euro 2020.

La sfida si giocherà alla 'National Arena' di Bucarest e la vincente se la vedrà con la squadra che uscirà trionfatrice dal confronto tra Croazia e Spagna, anch'esse in campo lunedì.

Tornando a Francia-Svizzera si segnala che per il match da dentro o fuori è stato designato l'arbitro argentino Fernando Andres Rapallini. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. A completare la squadra arbitrale ci sarà anche Massimiliano Irrati, assistente al VAR.

Rapallini, in occasione della sfida tra Ucraina e Macedonia del Nord, è diventato il primo direttore di gara sudamericano a dirigere un match di una fase finale degli Europei.