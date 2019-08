La Francia scopre Camavinga: a 16 anni è l'uomo del match contro il PSG

La Ligue 1 mette in mostra un nuovo baby fenomeno: Camavinga del Rennes a 16 anni domina a centrocampo contro il PSG.

La seconda giornata di ha regalato un risultato clamoroso: la prima sconfitta del . La compagine guidata da Tuchel, ovviamente grandissima favorita per la vittoria finale del torneo, è stata superata in rimonta per 2-1 da un viaggia a punteggio pieno a quota sei.

Il ko dei campioni di non è stato l’unica grande sorpresa del Roazhon Park, a rubare la scena è stato infatti un ragazzo di appena 16 anni che sembra avere tutte le carte in regola per diventare una delle nuove stelle del calcio transalpino: Eduardo Camavinga.

Un assist splendido per battere il PSG 😮

Camavinga a 16 anni già incanta la #Ligue1 👏🏻#DAZN pic.twitter.com/GSLvzYJU0D — DAZN (@DAZN_IT) August 19, 2019

Schierato dal 1’ da Julien Stephan, il gioiello di origini angolane classe 2002 ha letteralmente dominato a centrocampo contro avversari del calibro di Draxler, Marquinhos e Verratti. I numeri d’altronde parlano chiaro: nel corso del match ha toccato 60 palloni completando il 97,6% dei passaggi, ha vinto 10 dei 17 duelli che l’hanno visto protagonista (nessuno come lui) ed ha subito 6 falli (altro record nella gara). A tutto ciò va poi aggiunto che al 48’, con un delizioso pallone in area di sinistro, ha confezionato l’assist che ha portato alla decisiva rete di Del Castillo.

16 ans, 9 matchs de @Ligue1Conforama avec le @staderennais, et déjà un trophée d'« Homme du Match » ! #SRFCPSG



Bravo @ecama10 pic.twitter.com/9MbuKHDHXq — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) August 18, 2019

Una prestazione straordinaria a 360° che gli ha consentito di ricevere il premio di ‘Miglior giocatore del match’ e di entrare, in qualche modo, nella storia della Ligue 1. Camavinga, a 16 anni, è il più giovane calciatore a vincere tale riconoscimento in Francia.

Centrocampista completo, Camavinga è già entrato nel mirino di diversi top club e chissà che in futuro non possa essere uno dei grandissimi protagonisti delle prossime finestre di calciomercato.