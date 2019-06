Francia-Romania Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Francia-Romania deciderà il destino del Gruppo C e quello dell'Italia nell'Europeo Under 21: tutte le informazioni su come seguire la partita.

Si chiude la fase a gironi dell'Europeo Under 21 con l'ultima giornata del Gruppo C, che metterà di fronte e Romania in una sfida che vale il primo posto.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Le due squadre sono appaiate in vetta al girone con sei punti ed un eventuale pareggio qualificherebbe entrambe sia per le semifinali dell'Europeo che per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Spettatrice interessata c'è ovviamente l', che per passare come migliore seconda ha bisogno di una vittoria della Romania oppure di un successo della Francia ma con tre o più goal di scarto.

Un pareggio condannerebbe ovviamente gli Azzurri, che sperano di non essere vittima del classico 'biscotto'

In questa pagina tutte le informazioni su Francia-Romania Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

FRANCIA-ROMANIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Francia-Romania Under 21 DATA 24 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Orogel Stadium, Cesena ARBITRO Georgi Kabakov (Bulgaria) TV Rai STREAMING Rai Play

ORARIO FRANCIA-ROMANIA UNDER 21

Francia-Romania Under 21 si giocherà lunedì 24 giugno 2019 alle ore 21 nella cornice dello Stadio Dino Manuzzi di Cesena. In contemporanea anche l'altra partita del Gruppo C, - , ininfluente ai fini della qualificazione.

La diretta di Francia-Romania Under 21 sarà visibile in chiaro su Rai 2 sui canali 2 e 502 (HD) per quanto riguarda il digitale terrestre e sul 102 per quanto riguarda il satellite Sky.

Francia-Romania Under 21 sarà trasmessa anche in diretta grauita su RaiPlay. Il servizio non prevede iscrizioni o abbonamenti ed è usufruibile tramite pc collegandosi direttamente al sito ufficiale di RaiPlay o su tablet e smartphone scaricando l'app.

FRANCIA (4-2-3-1): Bernardoni; Amian, Konaté, Upamecano, Ballo; Guendouzi, Ntcham; Ikoné, Reine-Adélaïde, Del Castillo; Mateta. Allenatore: Ripoll

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Nedelcu, Cicaldau; Coman, Hagi, Ivan; Petre. Allenatore: Radoi