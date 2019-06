Francia-Romania, rischio 'biscotto' per l'Italia: il pari va bene ad entrambe

Francia e Romania Under 21 con un pareggio accederebbero alla semifinali degli Europei e volerebbero alle Olimpiadi. L'Italia teme il biscotto.

Stasera l' Under 21 conoscerà il suo destino ma il rischio che un 'biscotto' estrometta gli Azzurrini è alto. Molto alto. Tutto infatti dipende dalla sportività di Francia e Romania.

Le due squadre, attualmente appaiate a 6 punti nel Gruppo C degli Europei Under 21, con un pareggio accederebbero insieme alla semifinali e conquisterebbero la qualificazione per le Olimpiadi 2020.

L'Italia Under 21, arrivata seconda nel Gruppo A dietro la con 6 punti, spera invece che a vincere sia la Romania. In quel caso a qualificarsi sarebbero gli Azzurrini, mentre la verrebbe clamorosamente eliminata.

All'Italia Under 21 in realtà andrebbe bene anche una vittoria della Francia ma solo con tre o più goal di scarto, in caso contrario infatti la Romania resterebbe a quota 6 ma avrebbe comunque una migliore differenza reti degli Azzurrini e dunque passerebbe il turno come migliore seconda.

Il rischio biscotto, insomma, come detto è davvero altissimo ma almeno fino alla tarda serata di oggi Di Biagio e la sua squadra possono sperare. La prematura eliminazione infatti sarebbe una vera e propria beffa. O meglio, per dirla usando le parole del CT, un fallimento.