Francia-Romania 0-0, in 90 minuti nemmeno un tiro nello specchio

La sfida tra Francia e Romania, da cui dipendeva il destino dell'Italia Under 21 agli Europei, termina senza goal e senza nemmeno un tiro in porta.

Pareggio è stato: e Romania dovevano dividersi la posta in palio per passare insieme alle semifinali dell'Europeo Under 21, e così è stato. Con buona pace dell' , che esce tra i rimpianti.

La partita del Dino Manuzzi di Cesena si è giocata su buoni ritmi soprattutto nella ripresa, ma la beffa azzurra diventa ancora più pesante se si guardano le statistiche del match.

Nessuna delle due squadre è stata in grado di produrre nemmeno un tiro in porta durante i 96 minuti effettivi di gioco (recupero compreso). Zero conclusioni nello specchio, zero parate dei due portieri.

Il tentativo più pericoloso è stato probabilmente quello della Francia nel finale con Guendouzi, un tiro da fuori al 92' terminato alto di pochissimo.

Anche in caso di goal, però, non sarebbe cambiato il destino dell'Italia, comunque eliminata e beffata. Da una partita da zero tiri in porta.