Dalla Francia: il PSG punta Tonali: Leonardo vuole replicare l'operazione Verratti

Secondo 'Le 10 sport' Leonardo vorrebbe portare Sandro Tonali al PSG: un'operazione sulla falsa riga di quella che ha coinvolto Verratti nel 2012.

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo ed uno dei pezzi più pregiati esposti nella vetrina del calcio italiano è quello di Sandro Tonali: sull'azzurro si profila l'ombra del .

Come riportato da 'Le 10 Sport', infatti, Leonardo sarebbe molto intrigato dal centrocampista del e vorrebbe riuscire a replicare l'operazione con cui ha portato Marco Verratti dal a Parigi nel 2012. Un'operazione molto felice per il PSG, di cui Verratti è diventato una delle colonne portanti. In quel caso la lungimiranza del dirigente brasiliano è stata notevole: il centrocampista azzurro, che non aveva giocato nemmeno una partita in , fu strappato dal Pescara per soli 15 milioni di euro.

Tutta un'altra storia quella riguarda Sandro Tonali: il centrocampista classe 200 ha già collezionato 17 presenze in Serie A con la maglia del Brescia, innalzandosi come uno dei migliori talenti emergenti in Europa. I lombardi, consapevoli dell'ampio interesse per Tonali, potrebbero aprire un'asta per l'azzurrino a partire da un prezzo di 50 milioni di euro.

L'interesse di Leonardo per Tonali è in forte crescita e potrebbe essere pronto a fare carte false per portare il gioiellino del Brescia sotto la Tour Eiffel.