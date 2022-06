Disastro Francia in Nations League: niente 'final four' e rischio retrocessione

La Francia, cadendo contro la Croazia, vede svanire la possibilità di difendere il titolo di campioni della Nations League ed è ultima nel girone.

Si è presentata all’edizione 2022-2023 della UEFA Nations League da detentrice del trofeo e anche da favorita d’obbligo, la Francia però non solo ha già visto svanire la possibilità di difendere il titolo vinto a Milano contro la Spagna lo scorso ottobre, ma adesso rischia anche una clamorosa retrocessione in Lega B.

La compagine transalpina infatti, cadendo nella quarta giornata della fase a gironi in casa contro la Croazia, ha già la certezza che non potrà accedere alla final four del torneo e quindi unirsi alle squadre che si contenderanno la vittoria della competizione.

I campioni del mondo in carica sono stati battutidai vicecampioni del mondo che si sono imposti per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Modric al 5’ e assegnato per un fallo di Konaté ai danni di Budimir.

Per la Francia si tratta della seconda sconfitta consecutiva allo Stade de France, dopo quella patita nel match d’esordio per 2-1 contro la Danimarca.

Per i transalpini i punti in classifica nel Gruppo 1 della Lega A sono dunque solo 2 e sono il frutto dei pareggi ottenuti in Croazia nella seconda giornata e in Austria nella terza (entrambi per 1-1).

La classifica del girone recita Danimarca 9, Croazia 7, Austria 4 e Francia 2, cosa che si traduce in un unico obiettivo per Mbappé e compagni: cercare di evitare la retrocessione.

Per farlo avranno due partite a disposizione: quelle che si giocheranno a settembre contro l’Austria (in casa) e la Danimarca (che punterà invece in casa ad assicurarsi il primo posto).