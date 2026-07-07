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Francia-Marocco: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo
Marocco
Francia
K. Mbappe
A. Hakimi
M. Olise
A. Ounahi

Anteprima completa di Francia-Marocco ai Mondiali 2026. Analizziamo tattiche, novità sulle formazioni e altro in vista dei quarti di finale a Foxborough.

Francia-Marocco si giocherà il 9 luglio 2026 alle 16:00 EST (21:00 GMT).

Anteprima dei quarti di finale dei Mondiali: Francia-Marocco

Il francese sarà la lingua in campo quando Francia e Marocco si sfideranno per un posto in semifinale, rivincita della semifinale 2022. I favoriti del torneo sapranno prevalere sulla miglior squadra africana a Boston?

Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images

Come ci sono arrivati?

La Francia ha dominato le prime quattro gare grazie al suo attacco esplosivo, ma negli ottavi ha sofferto più del previsto, battendo 1-0 il Paraguay e mostrando maggiore grinta. I Bleus sono imbattuti da 12 gare ufficiali (11 vittorie, 1 pareggio) e hanno vinto le ultime sette. Un’ottava vittoria li porterebbe a essere solo la terza nazione della storia a raggiungere tre semifinali mondiali di fila.

FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEGetty Images

Negli ottavi il Marocco ha battuto 3-0 il Canada, pur tirando in porta solo quattro volte. I Leoni dell’Atlante vogliono vendicare la semifinale persa nel 2022 e, da 10 match, non perdono da dopo la finale di Coppa d’Africa: credono nell’impresa.

morocco Getty Images

Mbappé a caccia di un record

Il capitano francese Kylian Mbappé, dopo il rigore contro il Paraguay, è uno dei due giocatori della storia ad aver segnato almeno sette gol in due diverse edizioni dei Mondiali: l’altro è Lionel Messi. Mbappé vuole arrivare a 20 reti in Coppa per agganciare l’argentino.

mbappeGetty Images

Ounahi ritrova il fiuto del gol proprio al momento giusto

Il centrocampista del Girona Azzedine Ounahi ha ritrovato il gol nel momento giusto con una doppietta contro il Canada, interrompendo un digiuno di 11 partite nella fase finale. Tutte e otto le sue presenze in nazionale in cui ha segnato sono arrivate in vittorie per i Leoni dell’Atlante, le ultime sette delle quali con la porta inviolata. Il suo contributo potrebbe essere decisivo, visto che l’attaccante Ismael Saibari è in dubbio per un problema al bicipite femorale. Il nuovo acquisto del Bayern Monaco è uscito dopo 22 minuti contro il Canada e ha già segnato tre gol in questo Mondiale.

Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Probabile formazione della Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Probabile formazione del Marocco

Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Francia-Marocco: fatti e cifre

  • Tredici delle ultime 16 vittorie della Francia sono arrivate con almeno 2 gol di scarto.
  • Il ct francese Didier Deschamps raggiungerà le 25 presenze nella fase finale, eguagliando il record.
  • Sette delle ultime nove sconfitte del Marocco ai Mondiali sono arrivate con un solo gol di scarto.
  • Il Marocco ha ricevuto al massimo un cartellino giallo in quattro delle cinque partite di questo Mondiale.
  • Il francese Michael Olise ha partecipato a otto gol nelle ultime sei presenze con i Bleus (3 reti, 5 assist); in questo Mondiale ne ha già forniti cinque, e gli mancano solo tre assist per eguagliare il record della competizione.
FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEGetty Images

Convocazione Francia (26 giocatori)

Portieri: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milano).

france Getty Images

Convocazione del Marocco (26 giocatori)

Portieri: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forze Armate Reali)

Difensori: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Centrocampisti: Samir El Mourabet (Strasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stoccarda), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Attaccanti: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Francoforte), Amine Sbai (Angers)

Ritiri: Nayef Aguerd (Marsiglia), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

morocco Getty Images

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Francia - Marocco

4-2-3-1
Francia crest
Francia
FRA
Formazione
Marocco crest
Marocco
MAR
4-2-3-1
16M. Maignan4D. Upamecano3L. Digne5J. Kounde17W. Saliba6M. Kone11M. Olise14A. Rabiot12B. Barcola7O. Dembele10K. Mbappe1Y. Bounou18C. Riad3N. Mazraoui14I. Diop2A. Hakimi6A. Bouaddi8A. Ounahi10B. Diaz23B. El Khannouss24N. El Aynaoui9S. Rahimi
Marocco crest
Marocco
MAR
4-2-3-1
Francia

Formazione titolare

Marocco

Allenatore

  • D. Deschamps
  • M. Ouahbi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

FRA

FRA - Forma

SEN
V3-1
IRQ
V3-0
NOR
V1-4
SVE
V3-0
PGY
V0-1
Gol segnato (subito)
14/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MAR

MAR - Forma

BRA
D1-1
SCO
V0-1
HAI
V4-2
OLA
V1-1
CAN
V0-3
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Storia degli scontri diretti

FRA

Ultime 3 partite

MAR

2

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

9

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
2/3
Entrambe le squadre a segno
2/3

L’ultimo incontro risale alla semifinale dei Mondiali 2022 del 14 dicembre, vinta 2-0 dalla Francia. Prima, le squadre avevano pareggiato 2-2 in un’amichevole nel novembre 2007. Negli ultimi tre incroci la Francia conta due vittorie e un pareggio.

Classifica

Il Marocco è arrivato secondo nel Gruppo C, mentre la Francia ha chiuso al primo posto nel Gruppo I con un percorso perfetto.

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